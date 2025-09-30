Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदायूं में हनुमान मंदिर के पुजारी हृदय दास बाबा की लोहे के पाइप से पीटकर हत्या, शराबी ने वारदात को द‍िया अंजाम

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:26 PM (IST)

    बदायूं के इस्लामनगर में कंधरपुर गांव के हनुमान मंदिर के पुजारी हृदय दास बाबा की एक शराबी ने लोहे के पाइप से पीटकर हत्या कर दी। आरोपी मोनू शराब के नशे में मंदिर में घुसा और बाबा से गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने बाबा पर हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हृदय दास महाराज की फाइल फोटो। सोर्स- ग्रामीण

    संवाद सूत्र, इस्लामनगर। कंधरपुर गांव के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के पुजारी हृदय दास बाबा की लोहे के पाइप से पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हनुमान मंदिर में एक शराबी को घुस आया था। वह बाबा के साथ गाली-गलौज कर रहा था। बाबा ने विरोध किया तो उसने लोहे के पाइप से हमला कर दिया, जिससे बाबा की सोमवार देर शाम अलीगढ़ ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उसकी तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना क्षेत्र के गांव कंधरपुर में एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। यहां 55 वर्षीय बाबा हृदय दास महाराज काफी समय से रह रहे थे। बताया जा रहा है कि रविवार रात करीब आठ बजे बाबा हृदय दास महाराज अपने मंदिर में बैठे हुए थे। उसी दौरान कंधरपुर गांव का मोनू पुत्र भूदेव उर्फ चंगा शराब के नशे में मंदिर में घुस आया। उसकी हालत देखकर बाबा को क्रोध आया और उन्होंने उसे मंदिर से जाने को कहा। इसी बात को लेकर आरोपित मोनू बौखला गया।

    उसने बाबा के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। वह मंदिर से चला गया और पास में ही एक दुकान से लोहे का पाइप उठा लाया। उसने मंदिर में घुसकर बाबा के ऊपर हमला कर दिया। बाबा को लोहे के पाइप से खूब पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गया था। बाद में आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने बाबा को सामुदायिक स्वास्थ्य रुदायन भेज दिया। इसके साथ ही बाबा की तहरीर पर आरोपित मोनू पुत्र भूदेव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।

    इधर, बाबा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदायन से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। बाद में उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं आया। बताया जा रहा है कि सोमवार देर शाम उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे ग्रामीण उनके शव को लेकर इस्लामनगर आ गए और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपित की तलाश में पुलिस टीम लगा दी गई है। थाना पुलिस ने उसे जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।

    यह भी पढ़ें- जहरीला पदार्थ खाकर अस्‍पताल पहुंची मह‍िला, पत‍ि को देखते ही थप्पड़ों से लाल कर द‍िए गाल और फ‍िर...