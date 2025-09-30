बदायूं के इस्लामनगर में कंधरपुर गांव के हनुमान मंदिर के पुजारी हृदय दास बाबा की एक शराबी ने लोहे के पाइप से पीटकर हत्या कर दी। आरोपी मोनू शराब के नशे में मंदिर में घुसा और बाबा से गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने बाबा पर हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

संवाद सूत्र, इस्लामनगर। कंधरपुर गांव के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के पुजारी हृदय दास बाबा की लोहे के पाइप से पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हनुमान मंदिर में एक शराबी को घुस आया था। वह बाबा के साथ गाली-गलौज कर रहा था। बाबा ने विरोध किया तो उसने लोहे के पाइप से हमला कर दिया, जिससे बाबा की सोमवार देर शाम अलीगढ़ ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उसकी तलाश शुरू कर दी है।

थाना क्षेत्र के गांव कंधरपुर में एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। यहां 55 वर्षीय बाबा हृदय दास महाराज काफी समय से रह रहे थे। बताया जा रहा है कि रविवार रात करीब आठ बजे बाबा हृदय दास महाराज अपने मंदिर में बैठे हुए थे। उसी दौरान कंधरपुर गांव का मोनू पुत्र भूदेव उर्फ चंगा शराब के नशे में मंदिर में घुस आया। उसकी हालत देखकर बाबा को क्रोध आया और उन्होंने उसे मंदिर से जाने को कहा। इसी बात को लेकर आरोपित मोनू बौखला गया।

उसने बाबा के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। वह मंदिर से चला गया और पास में ही एक दुकान से लोहे का पाइप उठा लाया। उसने मंदिर में घुसकर बाबा के ऊपर हमला कर दिया। बाबा को लोहे के पाइप से खूब पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गया था। बाद में आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने बाबा को सामुदायिक स्वास्थ्य रुदायन भेज दिया। इसके साथ ही बाबा की तहरीर पर आरोपित मोनू पुत्र भूदेव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।