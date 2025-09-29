बदायूं में विषाक्त पदार्थ खाकर जिला अस्पताल आई महिला ने ही जमकर ड्रामा कर दिया। उसने सबके सामने अपने पति को ही थप्पड़ मारे। अपना ठीक से उपचार भी नहीं कराया और आरोप लगाते हुए अपने घर लौट गई। इसकी सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी लेकिन देर शाम तक मामले में पुलिस को तहरीर नहीं दी गई।

जागरण संवाददाता, बदायूं। सोमवार को विषाक्त पदार्थ खाकर जिला अस्पताल आई महिला ने ही जमकर ड्रामा कर दिया। उसने सबके सामने अपने पति को ही थप्पड़ मारे। अपना ठीक से उपचार भी नहीं कराया और आरोप लगाते हुए अपने घर लौट गई। इसकी सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी लेकिन देर शाम तक मामले में पुलिस को तहरीर नहीं दी गई।

मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले का बताया जा रहा है। सोमवार दोपहर के समय एक महिला और उसके मायके वाले जिला अस्पताल पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला अस्पताल में खूब हंगामा कर रही थी। वह अपनी ससुराल वालों और पति पर आरोप लगा रही थी। इससे उसका पति भी अस्पताल पहुंच गया।

उसने सबके सामने ही अपने पति को थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिए। उसको खूब थप्पड़ मारे और उसका गाल लाल कर दिया। महिला का हंगामा देखकर किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई और न ही उसने ठीक से अपना उपचार कराया। बताया जा रहा है कि वह ऐसे ही अपने घर लौट गई।