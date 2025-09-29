Language
    यूपी के इस जि‍ले में महंगी होने जा रही हैं जमीनें, नए सर्किल रेट होंगे लागू होने से बढ़ जाएगी कीमतें

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:15 PM (IST)

    बदायूं में जमीन खरीदने-बेचने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगले हफ्ते से नए सर्किल रेट लागू होंगे जिससे जमीनों के दाम 15% तक बढ़ जाएंगे। कुछ इलाकों में 18% तक की बढ़ोत्तरी होगी। शहर के आसपास के क्षेत्रों में जमीन की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल आएगा। जिला प्रशासन ने नए रेट लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।

    15 प्रतिशत महंगी हो जाएंगी जमीनें, लागू होंगे नए सर्किल रेट।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। जमीन खरीदने और बेचने वाले सावधान हो जाएं। अगले सप्ताह से नए सर्किल रेट लागू हो रहे हैं। उसके अनुसार जिले की जमीन 15 प्रतिशत महंगी हो जाएगी। कुछ इलाकों में 18 प्रतिशत तक जमीनों के रेट बढ़ाए गए हैं। इससे उन जमीन मालिकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो नए सर्किल रेट के अनुसार अपनी जमीन बेचना चाह रहे हैं और जो लोग खरीदने के विचार में है, उन्हें 15 प्रतिशत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।

    जिला प्रशासन की ओर से पिछले छह माह से जिले की जमीनों का सर्वे चल रहा था। उसके अनुसार जून में नए सर्किल रेट लागू होने थे लेकिन इससे पहले जिन किसानों या जमीन मालिकों की जमीन अधिग्रहण हो चुकी थी। उनका भुगतान भी पूरा नहीं हो पाया था। उनकी जमीनें पुराने सर्किल रेट के अनुसार अधिग्रहण की गईं थीं और उसी के हिसाब से उनका भुगतान हो रहा था। भुगतान न होने की वजह से जिले में नए सर्किल रेट लागू नहीं हो सके थे लेकिन अब उप निबंधक कार्यालय और जिला प्रशासन ने नए सर्किल रेट लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।

    बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह से जिले में नए सर्किल रेट लागू कर दिए जाएंगे। जिले भर की जमीनों के 15 से 18 प्रतिशत तक मूल्य बढ़ाए गए हैं। अधिकतर जमीनों के 15 प्रतिशत तक ही मूल्य बढ़े हैं जबकि जहां सबसे ज्यादा महंगी जमीन है, वहां पर 18 प्रतिशत तक मूल्य बढ़ा दिए गए हैं। इसका फायदा उन जमीन मालिकों को सबसे ज्यादा होगा, जो किसी कारण बस अपनी जमीन बेचना चाह रहे हैं। अब उन्हें नए सर्किल रेट के हिसाब से जमीन का पैसा मिलेगा लेकिन अब उन लोगों के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी जो लोग जमीन खरीदने का विचार बना रहे हैं। उन्हें अब नए सर्किल रेट के अनुसार जमीनों का भुगतान करना पड़ेगा।

    शहर के आसपास इलाके के लोगों को सबसे ज्यादा होगा लाभ

    इस समय शहर के आसपास इलाके में ही सबसे ज्यादा जमीन की खरीद फरोक्त हो रही है। शहर के तमाम व्यापारी बाईपास पर जाकर जमीनें तलाश रहे हैं, जिससे उनका कोई ठिकाना बन सके। इसके अलावा मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे, आंवला, बरेली, उझानी, उसहैत, अलापुर मार्गों पर जमीनें तलाशी जा रही हैं। नए सर्किल रेट के लागू होने से इन इलाकों में जमीनें महंगी हो जाएंगी। या फिर जिन इलाकों में सबसे ज्यादा प्लाटिंग चल रही है। वहां के लोगों को लाभ होगा। उन्हें नए सर्किट रेट के अनुसार ही भुगतान प्राप्त होगा।

    नए सर्किल रेट लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगले सप्ताह से नए सर्किल रेट लागू कर दिए जाएंगे। उसके अनुसार 15 प्रतिशत मूल्य बढ़ाए गए हैं। जहां सबसे ज्यादा महंगी जमीनें हैं। वहां 18 प्रतिशत तक मूल्य बढ़ाए गए हैं।- सैय्यद नदीम रजा, सब रजिस्ट्रार उपनिबंधक कार्यालय बदायूं