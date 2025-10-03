Language
    दो लाख न मिलने पर विवाहिता को घर से निकाला, SSP के आदेश पर सात के खि‍लाफ मुकदमा दर्ज

    By Ankit Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:13 PM (IST)

    उझानी में रूविना नाम की महिला ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार शादी के बाद से ही उसका पति फजले रसूल जो शराब और जुए का आदी है उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। मारपीट के बाद उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने फजले रसूल समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    एसएसपी के आदेश पर सात के खि‍लाफ मुकदमा दर्ज।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, उझानी। नगर में दहेज उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। मुहल्ला बहादुरगंज निवासी रूविना पुत्री स्व. गौस मोहम्मद की शादी 2 मार्च 2020 को बिल्सी के मुहल्ला नंबर तीन निवासी फजले रसूल के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी। शादी में माता-पिता ने सामर्थ्यानुसार पर्याप्त दान-दहेज दिया। कुछ समय तक सब ठीक रहा और रूविना के दो बेटे हमजा व फैजुल भी हुए।

    पीड़िता का आरोप है कि पति फजले रसूल शराब और जुए का आदी है। नशे में आए दिन उससे मारपीट करता और दहेज में मिले आभूषण भी जुए में हार चुका है। अब वह विवाहिता पर दो लाख रुपये लाने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर करीब दो माह पहले पति व उसके परिजनों ने मारपीट कर उसे दोनों बच्चों सहित घर से निकाल दिया। तभी से वह अपने मायके में रह रही है।

    रूविना ने एसएसपी से शिकायत की थी। एसएसप के आदेश पर पति फजले रसूल सहित सात लोगों जिसमें जेठ बसीम, देवर रजी हसन, अरमान पुत्र रसूल अहमद, गुलनाज पत्नी अरमान, संजीदा पत्नी रजी हसन व शकील अहमद निवासी गद्दीटोला मानकपुर रोड के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और घर से निकालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

