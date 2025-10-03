उझानी में रूविना नाम की महिला ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार शादी के बाद से ही उसका पति फजले रसूल जो शराब और जुए का आदी है उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। मारपीट के बाद उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने फजले रसूल समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

संवाद सूत्र, उझानी। नगर में दहेज उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। मुहल्ला बहादुरगंज निवासी रूविना पुत्री स्व. गौस मोहम्मद की शादी 2 मार्च 2020 को बिल्सी के मुहल्ला नंबर तीन निवासी फजले रसूल के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी। शादी में माता-पिता ने सामर्थ्यानुसार पर्याप्त दान-दहेज दिया। कुछ समय तक सब ठीक रहा और रूविना के दो बेटे हमजा व फैजुल भी हुए।

पीड़िता का आरोप है कि पति फजले रसूल शराब और जुए का आदी है। नशे में आए दिन उससे मारपीट करता और दहेज में मिले आभूषण भी जुए में हार चुका है। अब वह विवाहिता पर दो लाख रुपये लाने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर करीब दो माह पहले पति व उसके परिजनों ने मारपीट कर उसे दोनों बच्चों सहित घर से निकाल दिया। तभी से वह अपने मायके में रह रही है।