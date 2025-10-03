बदायूं में मिशन शक्ति फेस 5.0 के तहत एक छात्रा सोनी शर्मा को एक दिन के लिए महिला थाना प्रभारी बनाया गया। उसने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और महिला सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाई। उसे पुलिस कार्यप्रणाली का अनुभव कराया गया और मिशन शक्ति के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। एसएसपी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बदायूं पुलिस की प्रतिबद्धता दोहराई।

जागरण संवाददाता, बदायू। मिशन शक्ति फेस 5.0 के अंतर्गत शुक्रवार को महिला थाने में एक अनोखा आयोजन हुआ। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पार्वती आर्य कन्या इंटर कॉलेज आर्य समाज की कक्षा 10 की छात्रा कल्याण नगर निवासी ताराचंद्र शर्मा की पुत्री सोनी शर्मा को एक दिन का महिला थाना प्रभारी बनाया गया। एक दिवसीय थाना प्रभारी बनी छात्रा ने थाना क्षेत्र का भ्रमण कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की और स्थानीय लोगों को महिला सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक भी किया।

इस विशेष कार्यक्रम के दौरान छात्रा सोनी शर्मा को पुलिस कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। उन्होंने महिला थाना प्रभारी की तरह दैनिक कार्यों का संपादन किया। महिला संबंधित शिकायतों की सुनवाई की और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को समझा। साथ ही थाने में दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की व्यवस्था और जनसहभागिता की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी गई।

इस दौरान मिशन शक्ति फेस 5.0 की उद्देश्यमूलक गतिविधियों तथा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की भी विस्तृत जानकारी छात्राओं को उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक महिला थाना समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने संयुक्त रूप से महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के संकल्प को दोहराया।