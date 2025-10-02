Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदायूं के भूपेंद्र हत्याकांड में पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ चार्जशीट, 12 दिन में हत्याकांड की विवेचना पूरी

    By Ankit Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:08 PM (IST)

    बदायूं के सिविल लाइंस क्षेत्र में भूपेंद्र हत्याकांड में पुलिस ने उसकी पत्नी और प्रेमी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। भूपेंद्र की हत्या 17 सितंबर को गला घोंटकर की गई थी जिसकी वजह शराब की लत थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। भूपेंद्र की मां और बहन अब बेसहारा हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    भूपेंद्र हत्याकांड में पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ चार्जशीट।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, बदायूं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के भूपेंद्र हत्याकांड में पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ चार्जशीट लगा दी है। भूपेंद्र की हत्या 17 सितंबर की रात गला घोंटकर कर दी गई थी। पुलिस ने इसकी विवेचना मात्र 12 दिन में पूरी की है और दोनों आरोपितों को दोषी मानते हुए चार्जशीट लगाई है। उनके खिलाफ सबसे बड़ा साक्ष्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट रही। क्योंकि पत्नी ने ही सबसे पहले आत्महत्या की बात कही थी और पोस्टमार्टम के बाद ही इस हत्याकांड का राजफाश हुआ था। अब वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों आरोपितों को सजा दिलाने का काम करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    17 सितंबर की रात सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव लौड़ा बहेड़ी में 35 वर्षीय भूपेंद्र की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल, भूपेंद्र शराब पीने का आदी था और उसकी पत्नी राजकुमारी ने इसी बात का फायदा उठाया। भूपेंद्र बाहर रहकर नौकरी करता था और हत्या से कुछ दिन पहले ही अपने घर आया था। वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था।

    उसके एक छोटा बेटा है, जो अपनी मां और दादी के पास रहता था। अक्सर राजकुमारी घर में विवाद करती थी, जिसकी वजह से भूपेंद्र की मां गुड्डी देवी घर पर नहीं रहती थी लेकिन उसकी 12 वर्षीय बहन गुंजन जरूर राजकुमारी के पास रहती थी। भूपेंद्र की गैर मौजूदगी में राजकुमारी ने अपने पड़ोस के बलवीर से संबंध बना लिए थे और उसका घर में आना-जाना हो गया था। 17 सितंबर की रात भूपेंद्र शराब पीकर घर आया था और अपने कमरे में जाकर सो गया था।

    उसी दौरान राजकुमारी ने अपने प्रेमी बलवीर को बुला लिया था और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। बाद में शोर मचा दिया था कि भूपेंद्र ने फंदे से लटककर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। शोर शराबा सुनकर पहुंचे लोग उसे राजकीय मेडिकल कालेज ले गए थे लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। मां गुड्डी देवी को यकीन नहीं था कि उसके बेटे ने आत्महत्या की है। उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। तब पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम कराया और दोपहर बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है।

    इसी आधार पर पुलिस ने राजकुमारी और उसके प्रेमी बलवीर को गिरफ्तार किया। दूसरे दिन दोनों को जेल भेज दिया गया और इस मामले की प्राथमिकी दर्जकर विवेचना शुरू कर दी गई। इसकी विवेचना में कई लोगों के बयान दर्ज किए गए। राजकुमारी के मोबाइल की काल डिटेल भी खंगाली गई। उससे पता चला कि दोनों के बीच संबंध थे। अक्सर दोनों की बातचीत होती थी। इसकी विवेचना में पुलिस ने सबसे बड़ा आधार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को माना और उसके ही अनुसार पुलिस ने मात्र 12 दिन में अपनी विवेचना पूरी की और दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई।

    बेसहारा हो गई मां और बहन

    भूपेंद्र के जीवित रहने के दौरान कम से कम उसकी मां को यह तो अहसास था कि उसका बेटा उसके पास है और वह उसी के सहारे अपना जीवन गुजर वसर कर रही है लेकिन उसकी हत्या से मां गुड्डी देवी और बहन गुंजन बेसहारा हो गए। अब उनके घर में कोई भी कमाने वाला व्यक्ति नहीं बचा है। आसपास के लोग ही दोनों की मदद कर रहे हैं। वही उनको खाने के लिए भोजन दे रहे हैं।

    भूपेंद्र हत्याकांड की विवेचना पूरी हो गई है। इसमें दोनों आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी गई है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चला था कि उसकी गला घोंटकर हत्या हुई। सबसे उसकी मां ने ही हत्या की आशंका जताई थी, जिससे पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम कराया था। अब कोर्ट दोनों आरोपितों को सजा सुनाएगा।- मनोज कुमार सिंह, इंस्पेक्टर सिविल लाइंस