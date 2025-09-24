Language
    बदायूं-दिल्ली हाईवे पर भीषण हादसा, दो गाड़ियां पलटने से पांच लोग घायल

    By Ankit Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:06 PM (IST)

    मुजरिया थाना क्षेत्र में दिल्ली-बदायूं हाईवे पर दो अलग-अलग स्थानों पर दो गाड़ियां पलट गईं। पहली घटना में कौल्हाई पेट्रोल पंप के पास एक ईको कार पशु को बचाने के चक्कर में पलटी जिससे पांच लोग घायल हो गए। दूसरी घटना मटकुली गांव के पास हुई जहां टायर फटने से एक कार पलट गई पर उसमें सवार लोग बाल-बाल बच गए। प

    बदायूं-बरेली हाईवे पर पलटी पड़ी कारें।- जागरण

    संवाद सूत्र, मुजरिया। दिल्ली-बदायूं हाईवे पर मुजरिया थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर दो गाड़ियां पलट गईं, जिसमें ईको सवार पांच लोग घायल हो गए, जबकि एक कार सवार लोग बाल-बाल बच गए।

    पहला हादसा मुजरिया थाना क्षेत्र में कौल्हाई पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ईको कार सहसवान की ओर से बदायूं आ रही थी। उसमें कई यात्री सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही वह कार कौल्हाई पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंची कि तभी अचानक हाईवे पर एक घुमंतू पशु आ गया और उसे बचाने के चक्कर में ईको कार सड़क किनारे जाकर पलट गई, जिसमें पांच लोग घायल हो गए। इसकी सूचना पर यूपी 112 पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने सभी लोगों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसवान भेज दिया।

    इधर दूसरा हादसा थाना क्षेत्र के गांव मटकुली के नजदीक हुआ। यह कार भी सहसवान से बदायूं की ओर आ रही थी और अचानक टायर फटने से नियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई, जिसमें सवार लोग बाल बाल बच गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को सीधा कराया और उसे सड़क से हटवाकर आवागमन शुरू कराया। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि दो हादसे हुए हैं। उनमें लोग मामूली घायल हैं। उनका सहसवान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार करवा दिया गया है।

