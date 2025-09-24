बदायूं-दिल्ली हाईवे पर भीषण हादसा, दो गाड़ियां पलटने से पांच लोग घायल

संवाद सूत्र, मुजरिया। दिल्ली-बदायूं हाईवे पर मुजरिया थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर दो गाड़ियां पलट गईं, जिसमें ईको सवार पांच लोग घायल हो गए, जबकि एक कार सवार लोग बाल-बाल बच गए।

पहला हादसा मुजरिया थाना क्षेत्र में कौल्हाई पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ईको कार सहसवान की ओर से बदायूं आ रही थी। उसमें कई यात्री सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही वह कार कौल्हाई पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंची कि तभी अचानक हाईवे पर एक घुमंतू पशु आ गया और उसे बचाने के चक्कर में ईको कार सड़क किनारे जाकर पलट गई, जिसमें पांच लोग घायल हो गए। इसकी सूचना पर यूपी 112 पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने सभी लोगों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसवान भेज दिया।