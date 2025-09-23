Language
    नेपाल से भारत लाते थे स्मैक, बरेली के खंडहर से चार तस्करों को STF ने दबोचा

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:02 PM (IST)

    बरेली में एसटीएफ ने नेपाल से स्मैक लाकर भारत में सप्लाई करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह के चार तस्करों को 7.5 किलोग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्करों में तीन नेपाली और एक बदायूं का निवासी है। ये तस्कर नेपाल से सस्ती स्मैक लाकर उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे। एसटीएफ गिरोह के अन्य सदस्यों की जांच कर रही है।

    बरेली से चार स्‍मैक तस्‍कर गिरफ्तार।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, बरेली। नेपाल से स्मैक लाकर भारत में सप्लाई करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह के चार तस्करों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 7.5 किलोग्राम स्मैक भी बरामद की गई है। तस्करी के इस गिरोह में तीन नेपाली भी शामिल हैं। एसटीएफ का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जांच की जा रही है। उनके नाम प्रकाश में आने पर उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।

    एसटीएफ को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि जिले में मादक पदर्थों की तस्करी का गिरोह सक्रिय है जो विदेशों से स्मैक लाकर भारत में तस्करी करता है। इस सूचना पर टीम पिछले कई दिनों से काम रही थी। मंगलवार को टीम को सूचना मिली कि, सुभाष नगर थाना क्षेत्र के गन्ना मील के खंडहर में चार तस्कर पहुंच रहे हैं जिनके पास भारी मात्रा में स्मैक है।

    सूचना पर पहुंची टीम ने वहां से चार लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम बदायूं के बिनावर निवासी राकेश, नेपाल के पारस निवासी भांटू देवान, रोहित, और कृष्णा बताया।

    पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि नेपाल में अच्छी क्वालिटी की सस्ती स्मैक मिलती है। इसलिए वहां से खरीदकर उत्तर प्रदेश समेत आस-पास के अन्य राज्यों में यह लोग स्मैक की तस्करी का काम करते हैं। सामान्यत: आरोपितों का रूट नेपाल से बिहार और वहां से उत्तर प्रदेश होता है। मंगलवार को भी आरोपित भांटू देवान, रोहित और कृष्णा नेपाल से स्मैक लेकर बरेली में राकेश को देने आए थे। उसी दौरान एसटीएफ ने सभी को गिरफ्तार कर लिया।

    एसटीएफ की ओर से सभी आरोपितों के विरुद्ध सुभाष नगर थाने में प्राथमिकी लिखाई गई है। बदायूं निवासी राकेश के विरुद्ध पूर्व में भी बदायूं में तस्करी के दो मामले में पंजीकृत हैं।

