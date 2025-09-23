नेपाल से भारत लाते थे स्मैक, बरेली के खंडहर से चार तस्करों को STF ने दबोचा

बरेली में एसटीएफ ने नेपाल से स्मैक लाकर भारत में सप्लाई करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह के चार तस्करों को 7.5 किलोग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्करों में तीन नेपाली और एक बदायूं का निवासी है। ये तस्कर नेपाल से सस्ती स्मैक लाकर उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे। एसटीएफ गिरोह के अन्य सदस्यों की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, बरेली। नेपाल से स्मैक लाकर भारत में सप्लाई करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह के चार तस्करों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 7.5 किलोग्राम स्मैक भी बरामद की गई है। तस्करी के इस गिरोह में तीन नेपाली भी शामिल हैं। एसटीएफ का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जांच की जा रही है। उनके नाम प्रकाश में आने पर उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसटीएफ को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि जिले में मादक पदर्थों की तस्करी का गिरोह सक्रिय है जो विदेशों से स्मैक लाकर भारत में तस्करी करता है। इस सूचना पर टीम पिछले कई दिनों से काम रही थी। मंगलवार को टीम को सूचना मिली कि, सुभाष नगर थाना क्षेत्र के गन्ना मील के खंडहर में चार तस्कर पहुंच रहे हैं जिनके पास भारी मात्रा में स्मैक है।