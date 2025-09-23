गर्लफ्रेंड के फंदे पर लटकने की सुनकर ट्रेन से कट गया प्रेमी, झगड़े के बाद कपल ने उठाया खौफनाक कदम
बरेली में एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या करने की कोशिश की जिसमें युवक की मृत्यु हो गई। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले इस जोड़े के बीच प्रेम संबंध था लेकिन किसी विवाद के बाद उन्होंने यह कदम उठाया। युवती ने फांसी लगाने की कोशिश की जिसके बाद युवक ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, बरेली। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी प्रेमी युगल ने सोमवार सुबह आत्महत्या का प्रयास किया। लड़के की जान चली गई जबकि लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।
पुलिस के मुताबिक, एक गांव निवासी युवक का घर के पास ही रहने वाली युवती से प्रेम प्रसंग था। दोनों के परिवार वाले भी इस बात को जानते थे।
रविवार रात को विवाद के बाद युवती फंदे पर लटकी
रविवार रात दोनों में किसी बात पर विवाद हुआ तो युवती फंदे से लटक गई। यह बात जैसे ही युवक को पता चली तो वह ट्रेन से कटने चला गया। लाल फाटक से बरेली जंक्शन के बीच युवक ने अप लाइन पर ट्रेन से कटकर जान दे दी जबकि समय रहते युवती के परिवार वालों ने उसे फंदे से उतारकर अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है।
