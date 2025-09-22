बदायूं में डीएम के आदेश पर 3 सितंबर को 19 अधिकारियों की टीम ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में 131 चिकित्सक और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। सबसे ज्यादा अनुपस्थिति महिला अस्पताल और पीएचसी म्याऊं में दर्ज की गई। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के अस्पतालों के औचक निरीक्षण के निर्देश के बाद की गई।

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को परखने के लिए डीएम ने तीन सितंबर को सुबह आठ बजे 19 अधिकारियों की टीम बनाकर अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर गोपनीय निरीक्षण को भेजा था। वहां चिकित्सकों की उपस्थिति देखी गई थी। इसके अलावा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता को जांच और एंटी रैबीज व एंटी वैनम लगाए जा रहे हैं या नहीं, मौजूद हैं, या नहीं आदि की जानकारी जुटाई गई थी। अब सभी ने अपनी आख्या डीएम को सौंपी। जिसमें 131 चिकित्सक और कर्मचारी उस दिन ड्यूटी पर नहीं पाए गए थे। इस पर डीएम ने सीएमओ को सभी का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 31 अगस्त को हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में निर्देश दिए गए थे कि जिले के सभी अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी का अधिकारी औचक निरीक्षण करें। इसी आदेश के अनुपालन में डीएम अवनीश कुमार राय ने तीन सितंबर को गोपनीय ढंग से जिले के अलग अलग 19 अधिकारियों को इसके लिए लगाया था।

सभी ने सुबह आठ बजे ही संबंधित स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच कर जांच की थी। इसमें जिला अस्पताल में सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार पाल जबकि महिला अस्पताल में एडीएम न्यायिक कल्पना जायसवाल जांच को पहुंची थीं। इसी तरह उझानी सीएचसी में एसडीएम सदर मोहित कुमार, जगत में पीडी अखिलेश चौबे, इस्लामनगर में प्राचार्य डायट गिरिराज चौधरी समरेर में समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा, कादरचौक में उपकृषि निदेशक मनोज कुमार, उसावां में एआर कापरेटिव मुन्नालाल मिश्रा, बिनावर में सहायक श्रमायुक्त श्वेता गर्ग, पीएचसी म्याऊं में डीपीआरओ याबर अब्बास, दहगवां में जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार, आसफपुर में जिला कृषि अधिकारी मनोज रावत जांच की थी। इसके अलावा सभी उपजिलाधिकारी ने अपने अपने क्षेत्र के सीएचसी का निरीक्षण किया।