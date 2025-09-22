Language
    स्वास्थ्य केंद्रों के औचक निरीक्षण में 131 डॉक्‍टर-कर्मचारी मिले अनुपस्थित, DM ने द‍िए कार्रवाई के न‍िर्देश

    By Ankit Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:17 PM (IST)

    बदायूं में डीएम के आदेश पर 3 सितंबर को 19 अधिकारियों की टीम ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में 131 चिकित्सक और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। सबसे ज्यादा अनुपस्थिति महिला अस्पताल और पीएचसी म्याऊं में दर्ज की गई। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के अस्पतालों के औचक निरीक्षण के निर्देश के बाद की गई।

    अधिकारियों के औचक निरीक्षण में 131 चिकित्सक-कर्मचारी मिले थे अनुपस्थित।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को परखने के लिए डीएम ने तीन सितंबर को सुबह आठ बजे 19 अधिकारियों की टीम बनाकर अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर गोपनीय निरीक्षण को भेजा था। वहां चिकित्सकों की उपस्थिति देखी गई थी। इसके अलावा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता को जांच और एंटी रैबीज व एंटी वैनम लगाए जा रहे हैं या नहीं, मौजूद हैं, या नहीं आदि की जानकारी जुटाई गई थी। अब सभी ने अपनी आख्या डीएम को सौंपी। जिसमें 131 चिकित्सक और कर्मचारी उस दिन ड्यूटी पर नहीं पाए गए थे। इस पर डीएम ने सीएमओ को सभी का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।

    प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 31 अगस्त को हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में निर्देश दिए गए थे कि जिले के सभी अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी का अधिकारी औचक निरीक्षण करें। इसी आदेश के अनुपालन में डीएम अवनीश कुमार राय ने तीन सितंबर को गोपनीय ढंग से जिले के अलग अलग 19 अधिकारियों को इसके लिए लगाया था।

    सभी ने सुबह आठ बजे ही संबंधित स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच कर जांच की थी। इसमें जिला अस्पताल में सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार पाल जबकि महिला अस्पताल में एडीएम न्यायिक कल्पना जायसवाल जांच को पहुंची थीं। इसी तरह उझानी सीएचसी में एसडीएम सदर मोहित कुमार, जगत में पीडी अखिलेश चौबे, इस्लामनगर में प्राचार्य डायट गिरिराज चौधरी समरेर में समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा, कादरचौक में उपकृषि निदेशक मनोज कुमार, उसावां में एआर कापरेटिव मुन्नालाल मिश्रा, बिनावर में सहायक श्रमायुक्त श्वेता गर्ग, पीएचसी म्याऊं में डीपीआरओ याबर अब्बास, दहगवां में जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार, आसफपुर में जिला कृषि अधिकारी मनोज रावत जांच की थी। इसके अलावा सभी उपजिलाधिकारी ने अपने अपने क्षेत्र के सीएचसी का निरीक्षण किया।

    अब इसकी जांच रिपोर्ट अधिकारियों ने डीएम अवनीश राय को सौंपी। जिसमें कुल 133 चिकित्सक और कर्मचारी अनुपस्थिति पाए गए। इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही और अनुपस्थिति की संख्या जिला महिला अस्पताल और पीएचसी म्याऊं में देखी गई। जहां सबसे अधिक कर्मचारी अनुपस्थित मिले थे। इस पर डीएम ने सभी अनुपस्थित चिकित्सक और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।

    कहां कितने चिकित्सक कर्मचारी मिले अनुपस्थित

    स्वास्थ्य केंद्र अनुपस्थित चिकित्सक-कर्मी
    महिला अस्पताल 34
    म्याऊं पीएचसी 23
    दहगवां 22
    जगत 04
    इस्लामनगर 08
    कादरचौक 04
    बिनावर 02
    बिसौली 02
    बिल्सी 10
    आसफपुर 02
    सहवसान 06
    वजीरगंज 05
    ककराला 04
    सैदपुर 05

