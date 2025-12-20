Language
    बदायूं में सहायक परियोजना अधिकारी को बंधक बनाकर लाइसेंसी पिस्टल समेत लाखों की लूट

    By Ankit Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    बदायूं के रिगालिया गार्डन कालोनी में बदमाशों ने सहायक परियोजना अधिकारी प्रीति वर्मा को बंधक बनाकर लूटपाट की। मंदिर से लौटते ही बदमाश घर में घुसे और उन ...और पढ़ें

    सहायक परियोजना अधिकारी प्रीति वर्मा

    जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर के बाहरी क्षेत्र में बसी रिगालिया गार्डन कालोनी में शाम पौन सात बजे बदमाशों ने सहायक परियोजना अधिकारी प्रीति वर्मा को उनके ही घर में बंधक बनाकर लूटपाट की। मंदिर से लौटकर घर में घुसते ही बदमाश प्रीति वर्मा के पीछे से आ गए और मुंह बंदकर अंदर कमरे में ले गए। जहां पिस्टल दिखाकर शांत रहने को कहा और हाथ पैर बांध कर उन्हें बेड पर डाल दिया।

    इसके बाद उनके पूरे घर को खंगाल डाला। ढाई लाख रुपये नकद, आलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर, टेबलेट, लाइसेंसी पिस्टल लूटने के बाद पिंकी वर्मा के पहने हुए सभी जेवरात लूट कर फरार हो गए। इसके बाद पिंकी वर्मा ने किसी तरह यूपी-112 पुलिस को डकैती की सूचना दी।

    डकैती की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस पुलिस, सीओ, एसएसपी सभी घटना स्थल पर पहुंच गए। सीसीटीवी में चार बदमाश नजर आ रहे हैं। लेकिन कालोनी के लोगों ने बताया कि एक से दो बदमाश बाहर पहरा भी दे रहे थे। पुलिस ने बंधक बनाकर लूट के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मूल रूप से चंदौसी गणेश कालोनी की रहने वाली प्रीती वर्मा जिले के डूडा विभाग में सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर तैनात थीं। उनका पांच साल पहले जौनपुर ट्रांसफर हो गया था। लेकिन उन्होंने बीमारी के चलते वहां ज्वाइन नहीं किया।इसके बाद से वह निलंबित चल रही हैं। उनका नौकरी को लेकर कोर्ट केस भी चल रहा है। वह अपने पति आशीष कुमार सिंह से कई सालों से अलग रहती हैं।

    उन्होंने शहर के बाहरी क्षेत्र में विकसित हो रही रिगालिया गार्डन कालोनी में अपना घर बनवा लिया था। उनकी एक बेटी है जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं। वह रिगालिया गार्डन कालोनी स्थित घर में अकेली रहती हैं। इन दिनों वह अपने घर में दूसरी मंजिल का निर्माण करा रही हैं। इसके चलते कुछ दिन पहले ही करीब तीन लाख रुपये निकाल कर लाईं थी।

    उन्होंने बताया कि शाम करीब पौने सात बजे वह कालोनी स्थित मंदिर से लौट कर घर में घुसी ही थी, कि चार बदमाश पीछे से आए और उन्होंने उनका मुंह बंद कर लिया और अंदर वाले कमरे में ले गए। जहां पिस्टल और तमंचा निकाल कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और शांत रहने को कहा। इसके बाद उनके हाथ पैर बांध दिए।

    उनसे आलमारी की चाबी मांगी, न देने पर उन्होंने आलमारी का लाॅक तोड़ दिया। उसमें उन्हें लाकर की चाबी मिल गई। जिससे बदमाशों उसमें रखे ढाई लाख रुपये, उनके दो हार, तीन जंजीर, चूड़ी, बेटी का ब्रासलेट, चार जोड़ी कुंडल, टाप्स, टैबलेट, लाइसेंसी पिस्टल आदि सब लूट लिया।

    इसके बाद उनके पहने हुए जेवर भी लूट लिए और पूरा घर खंगालने के बाद फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने खुद किसी तरह अपने मोबाइल से यूपी-112 पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद जब पुलिस कालोनी में पहुंची तो लोगों को घटना की जानकारी हुई। इधर डकैती की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शहर में जगह जगह तलाशी शुरू कर दी गई।

    एसएसपी डा. बृजेश कुमार सिंह घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने प्रीती वर्मा से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी और जल्द राजफाश का आश्वासन दिया। एसएसपी ने बाहर मौजूद कालोनी के लोगों को भी गश्त आदि शुरू कराने का भरोसा दिया है।

    दो दिन से बंद चल रहा घर का काम

    कालोनी के लोगों ने बताया कि इनका दो दिन से घर का काम चल रहा है। आशंका है कि किसी मजदूर ने ही रेकी की है। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों को घर के एक एक कोने की जानकारी थी। यह भी पता था कि प्रीति वर्मा कितने बजे मंदिर जाती हैं और कब लौट कर आती हैं। बदमाश पहले से ही कालोनी में उनका इंतजार कर रहे थे। उनके घर घुसते ही उन्हे कब्जे में ले लिया।

    आधे घंटे में वारदात करते रहे बदमाश

    बताते हैं कि बदमाशों ने आंधे घंटे के अंदर ही पूरी वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। कालोनी के लोगों ने बताया कि बदमाश सिर नीचे कर के निकले हैं। लेकिन उस समय तक किसी को अंदाजा ही नहीं था कि यह लोग वारदात कर निकले हैं। कालोनी के लोगों ने बताया कि दो बदमाशों ने हुडी पहनी थी, जबकि दो सिर नीचे कर के जाते देखे हैं।

    कालोनी के रहने वालों ने बताया कि एक से दो बदमाश पहरा भी दे रहे थे, जो इनके निकलते ही कालोनी से निकले हैं। कुल मिलाकर पांच से छह बदमाश माने जा रहे हैं। आशंका यह भी है कि यह लोग अपना वाहन कालोनी के आसपास ही कहीं खड़ा किए होंगे, जिससे जल्द भाग सकें।

     

    बदमाशों की संख्या चार ही है। लूटपाट के मामले में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पुलिस की तीन टीमें बदमाशों की तलाश में लगी हैं।जल्द ही पूरे मामले का राजफाश किया जाएगा।

    - डा. बृजेश कुमार सिंह, एसएसपी


