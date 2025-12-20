बदायूं: सर्राफ से लूट कर रहे बदमाशों पर काल बनकर टूटी भीड़, तमंचे छीनकर सिखाया सबक

जागरण संवाददाता, बदायूं। ऐसे साहस को सलाम...! सरेबाजार सर्राफ की दुकान में लूटपाट कर रहे तीन बदमाशों का दुस्साहस ग्रामीणों ने पैरों तले रौंद दिया। उनमें दो के हाथों में तमंचे देखने के बाद भी लोग पीछे नहीं हटे। उनसे तमंचे छीने, फिर जमकर पीटा और पुलिस बुला ली।

शुक्रवार शाम के घटनाक्रम के दौरान भीड़ का हौसला आसमान पर था, उसके सामने सर्राफ व उनके बेटे हाथ जोड़े खड़े थे...'आप लोगों ने जान-माल की रक्षा कर ली'। पुलिस के अनुसार, आरोपित स्वरूपपुर निवासी सचिन, परसिया गांव निवासी अंकित और बरेली निवासी प्रदीप को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

खितौरा गांव की बाजार में सर्राफ लालाराम की दुकान है। शुक्रवार शाम पांच बजे वह अपने बेटे मोहित के साथ दुकान में बैठे थे। उसी दौरान तीनों बदमाश एक बाइक से उनकी दुकान में पहुंचे। उन तीनों ने ग्राहक बनकर सोने-चांदी का भाव पूछा। इसके बाद अचानक दो बदमाशों ने तमंचा तानकर लालाराम से चुप रहने को कहा।

उनके बेटे मोहित भी डर के कारण सहम गए। इस बीच बदमाशों ने लूटपाट करते हुए जेवरों को अपनी जेबों और थैलों में भरना शुरू कर दिया। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि जैसे ही दो बदमाशों ने भागने के लिए दुकान के बाहर पैर रखा, सर्राफ लालाराम चीख पड़े। उनकी आवाज सुनकर आसपास दुकानें पर खड़े ग्रामीण तेजी से लपके।

इस बीच दो बदमाशों के हाथ में तमंचे देखते ही भीड़ उन पर टूट पड़ी। सभी बदमाशों को जमकर पीटा गया। तमंचे छीन लिए गए। उन तीनों की पहचान के प्रयास किए गए परंतु, उस गांव व आसपास क्षेत्र के नहीं होने के कारण सफलता नहीं मिली। इस बीच पूरे गांव में शोर हो गया कि सर्राफ की दुकान में बदमाश घुस गए।

देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। जो भी वहां आता, बदमाशों को लात-घूसों से पीटता। इससे एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, शेष दोनों के शरीर से भी खून बहने लगे। कुछ देर बाद पहुंची पुलिस उन तीनों को भीड़ से छुड़ाकर बिल्सी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई।