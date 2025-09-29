यूपी के बदायूं जिले में आई लव मोहम्मद को लेकर तनावपूर्ण माहौल है। बिनावर में एक झोलाछाप ने भड़काऊ वीडियो प्रसारित कर पुलिस को चुनौती दी जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी फिरोज ने वीडियो में विवादित टिप्पणी की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की है।

संवाद सूत्र, सिलहरी। आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे प्रदेश में तनाव का माहौल है। पड़ोसी जिले बरेली में दो दिन पहले जिस तरह माहौल खराब किया गया। इसके बाद भी जिले में खुराफाती तत्व अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। रविवार को बिनावर में एक झोलाछाप ने भड़काऊ वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिया। उसने पुलिस को चुनौती दी। पुलिस ने माहौल बिगाड़ने के मामले में उसे गिरफ्तार कर उस पर निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए चालान कर किया है।

बिनावर थाना क्षेत्र के गांव सिकरोड़ी निवासी झोलाछाप फिरोज ने भड़काऊ वीडियो बनाकर प्रसारित किया है और उसने पुलिस को चुनौती भी दी है। कहा कि वह जेल जाने को भी तैयार है। बताया जा रहा है कि झोलाछाप गांव में ही अपना एक क्लीनिक चलाता है और अक्सर धार्मिक टिप्पणी करता रहता है, जिसकी वजह से लोगों में तनाव की स्थिति बनी रहती है। अब उसने फिर से एक बार बवाल करने का प्रयास किया है। उसने भड़काऊ वीडियो प्रसारित किया है।