अब एक ही छत के नीचे होगी नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई, UP के इन दो इलाकों में बनेंगे हाई-टेक स्कूल

जागरण संवाददाता, बदायूं। बीता वर्ष भले ही शिक्षण व्यवस्था के नाम पर भटकाव का साल रहा हो। साल में कई महीने तो स्कूलों की शिफ्टिंग करने और न करने को लेकर ही उहापोह चलती रही। लेकिन अब तय हो गया है कि 50 और इससे अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय संचालित होते रहेंगे।

वहीं जिले में मुख्यमंत्री माडल कंपोजिट विद्यालय बन रहे हैं। इसके अलावा नवोदय और कस्तूरबा कालेज के भवन भी बनकर तैयार हो रहे हैं। इस वर्ष शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अन्य कई योजनाएं पूरी होंगी। वर्ष-2026 शिक्षा के क्षेत्र में नया साल एक नयी किरण लेकर आया है।

दातागंज एवं बिल्सी विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री कंपोजिट माडल विद्यालय की सौगात मिलेगी। बिल्सी विधानसभा का स्कूल बनने का कार्य जारी है, जिसका लगभग 40 फीसदी काम हो भी चुका है। दातागंज विधानसभा के तहत बनने वाले स्कूल का काम भी जल्द शुरू होने वाला है।

मुख्यमंत्री माडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण पर सरकार 30 करोड़ का बजट खर्च कर रही है। दातागंज विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय म्यऊं- डहरपुर रोड के समीप कोड़ा जयकरन में बनेगा। इस विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि की तलाश की जा चुकी है।

इधर बिल्सी विधानसभा का मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बरसुआ में निर्माणाधीन है। ये दोनों विद्यालय 60 करोड़ से बनकर तैयार होंगे। स्कूल निर्माण के दौरान फिलहाल 30 कक्ष बनवाये जाएंगे और भविष्य में इस बिल्डिंग का विस्तार भी डबल स्टोरी के हिसाब से किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कंपोजिट माडल में प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की कक्षायें संचालित होंगी। भविष्य में इन विद्यालय में आवासीय सुविधा देने की भी तैयारी है। ये दोनों विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्ण बदलाव लायेंगे। इसके अलावा इस्लामनगर और बिल्सी अंबियापुर क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी विद्यालय का जीर्णोद्धार का कार्य भी जल्द ही पूरा होने वाला है।