13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने का किया था प्रयास, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। 13 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले बदमाश छोटू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 26 सितंबर शुक्रवार को पीड़ित ने रौनापार थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बच्ची खेत में बकरी चराने गई थी।

बच्ची को अकेला देख बदमाश उसका मुंह दबा कर झाड़ियों ले जाकर दुष्कर्म के नीयत से उसके गाल और पीठ पर काटने लगा। बच्ची के शोर मचाने पर वह मौके से भाग खडा हुआ। पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में जुट गई।

विवेचना में आरोपित छोटू निवासी रेलवे स्टेशन आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी डा अनिल कुमार ने टीम गठित कर बदमाश के गिरफ्तारी का निर्देश दिया। पुलिस लगातार दबिश दे रही थी।

इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि छोटू रौनापार थाना क्षेत्र अंतर्गत रामजानकी मंदिर के पास मौजूद है। सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपित ने पुलिस को देखते ही फायर कर दिया।

जवाबी कार्रवाई में छोटू के दाहिने पैर में एक गोली लगी है। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुट गई है।

यह भी पढ़ें- बिहार से उन्नाव ले जा रहे ट्रक में लदे 15 पशु बरामद, पुलिस ने चार तस्करों को किया गिरफ्तार