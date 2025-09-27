बिहार से उन्नाव ले जा रहे ट्रक में लदे 15 पशु बरामद, पुलिस ने चार तस्करों को किया गिरफ्तार
मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली पुलिस ने पशु तस्करी में शामिल चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 15 पशु बरामद हुए जिन्हें वध के लिए बिहार के छपरा से उन्नाव ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बरामद पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है।
जागरण संवाददाता, करहां (मऊ)। मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार रात एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पशु तस्करी में संलिप्त चार तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 15 पशु (13 भैंस और 2 पड़वा) एक ट्रक से बरामद किए, जिन्हें वध हेतु बिहार के छपरा से उन्नाव ले जाया जा रहा था।
शुक्रवार शाम करीब 6 बजे, उपनिरीक्षक जितेश कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध ट्रक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 268.4 किमी लोकेशन पर खड़ा है।
भुजही मोड़ से आगे जाकर जब पुलिस ने ट्रक संख्या UP35AT9943 की तलाशी ली, तो उसमें क्रूरता पूर्वक बांधकर रखे गए 15 पशु बरामद हुए। ट्रक पर मौजूद चारों तस्करों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया।
पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वे छपरा (बिहार) के खुदाई बाग से इन पशुओं को लाकर उन्नाव के स्लाटर हाउस में बेचने जा रहे थे। इससे पहले भी वे दो बार पशु तस्करी कर चुके हैं।
गिरफ्तार आरोपितों में उन्नाव के सराय बागा सगवर निवासी ट्रक चालक अवनीश कुमार, उन्नाव के ही त्रिलोकपुर पुरवा निवासी जितेंद्र यादव, हरदोई के टंडियाव निवासी महबूब व रहमत शामिल हैं।
पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। बरामद पशुओं को गालिबपुर गांव क्षेत्र के एक बगीचे में अस्थाई रूप से रखा गया है, जहां उनके लिए चारा, पानी और चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई है। -केके वर्मा, कोतवाल, मुहम्मदाबाद गोहना।
