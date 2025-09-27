रामनगरी में इन इलाकों में चोरों ने लगाई सेंध, तीन घरों में ताला तोड़कर की लाखों की लूट; दहशत में ग्रामीण
अयोध्या जिले में चोरों का आतंक बढ़ गया है। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन घरों का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपये के आभूषण और नकदी चुरा ली। महराजगंज और कुमारगंज में बड़ी चोरियां हुईं जहां लाखों के गहने और नकदी गायब हो गए। बाबा बाजार में भी ऐसी ही घटना हुई जिससे निवासियों में दहशत फैल गई है।
संवाद सूत्र अयोध्या। जिले में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन घरों का ताला तोड़ कर चोरों ने लाखों रुपये के आभूषण एवं नकदी पार कर दी। महराजगंज के कनकपुर गांव में दिनेश कुमार गौड़ के घर का ताला तोड़ कर करीब ढाई लाख रुपये के आभूषण और 23 हजार नगदी चोर ने पार कर दी।
दिनेश ने बताया कि वह परिवार के साथ आंगन में सो रहे थे। महराजगंज थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। वहीं कुमारगंज के अमावांछीटन गांव में विजय कुमार सिंह के घर में घुसे चोर ने बाक्स तोड़कर आभूषण निकाल लिये तथा 25 हजार नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया।
सुबह लोग जब सो कर उठे तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। थाना प्रभारी कुमारगंज ओमप्रकाश ने बताया कि चोरी की सूचना मिली है पूरे मामले की जांच की जा रही है।
बाबा बाजार में भी चोरों का आतंक देखा जा रहा है। गणेशपुर गांव निवासी पवन कुमार शुक्रवार की रात स्वजनों के साथ आंगन में सो रहे थे। तभी घर में घुसा चोर कमरे में बक्से से एक लाख रुपये नकद व सोने चांदी के आभूषण समेट कर चंपत हो गया।
एक पखवारे के अंदर थाना क्षेत्र के कसारी, लोहटी सरैया सहित तीन गांवों में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार आजाद ने बताया कि छानबीन की जा रही जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा।
