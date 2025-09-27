Language
    Lucknow University: विवि में केबल और ईंट खरीदने में लाखों की धोखाधड़ी के आरोप, कार्रवाई करने की मांग

    By Mahendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:05 PM (IST)

    लखनऊ विश्वविद्यालय में केबल और ईंट खरीद में 5.25 लाख रुपये की गड़बड़ी का आरोप लगा है। पूर्व छात्र कार्तिक पांडेय ने कुलपति से शिकायत की है। आरोप है कि केबल के लिए अधिक दरें चुकाई गईं जो लोक निर्माण विभाग की दरों से ज़्यादा थीं। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने मामले की जांच की बात कही है।

    लखनऊ विश्वविद्यालय में केबल व ईंट खरीदने में 5.25 लाख की गड़बड़ी का आरोप।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में केबल और ईंट खरीदने में 5.25 लाख रुपये की गड़बड़ी के आरोप पूर्व छात्र कार्तिक पांडेय लगाए हैं। इसकी लिखित शिकायत कुलपति और कुलसचिव से करते हुए कार्रवाई की मांग की है।

    कार्तिक पांडेय ने आरोप लगाया गया है कि 25 सितंबर 2024 में जानकीपुरम स्थित द्वितीय परिसर के आइएमएस से अभियांत्रिकी संकाय भवन तक केबल संबंधी कार्य कराने में वित्तीय गड़बड़ी की गई है।

    केबल कार्य पर 3,793 रुपये प्रति मीटर खर्च किए गए, जबकि वर्ष 2024 में जून में लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी यह दर 2,861.16 रुपये प्रति मीटर होनी चाहिए।

    ईंट का टेंडर भी लोक निर्माण विभाग द्वारा तय दरों से अधिक है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रो. मुकुल श्रीवास्तव ने कहा कि अवर अभियंता विद्युत और निर्माण विभाग संबंधी शिकायती पत्र मिला है। इसकी जांच की जाएगी।

