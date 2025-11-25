Ram Mandir Dhwajarohan 2025: ध्वजारोहण होने के साथ मंदिर पूर्ण, फिनिशिंग का काम बाकी... परिसर की पूर्णता में कितना लगेगा समय?

प्रवीण तिवारी, अयोध्या। Ram Mandir Dhwajarohan 2025 राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण के साथ मंदिर निर्माण की पूर्णता का उद्घोष हो गया, लेकिन अभी मंदिर परिसर में निर्मित कुछ प्रखंडों को अंतिम स्पर्श दिया जाना शेष है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर के द्वितीय तल पर निर्मित प्रखंड को लेकर विचार मंथन कर रहा है।इस तल पर निर्मित भवन में देश के विभिन्न हिस्सों में रचित अलग-अलग भाषाओं की रामायण, इससे जुड़े ग्रंथों व पांडुलिपियों को संग्रहीत करने की योजना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंदिर की चार किमी लंबी चहारदीवारी निर्माण शेष Ram Mandir Dhwajarohan 2025 दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर की चार किलोमीटर लंबी चहारदीवारी का निर्माण शेष है। ट्रस्ट की तैयारी के अनुसार इसका निर्माण भी अगले वर्ष के अंत तक पूरा होना संभावित है। परिसर में ही पांच सौ लोगों की क्षमता वाले सभागार को भी अंतिम स्पर्श पाने की प्रतीक्षा है। इसका निर्माण भी अगले वर्ष के मध्य तक पूर्ण होने की उम्मीद है।

अभी लगभग 30 एकड़ को हरा भरा किया जा सका है Ram Mandir Dhwajarohan 2025 परिसर में संत निवास और परिसर के बड़े हिस्से के औद्यानिकीकरण का कार्य भी अभी पूर्ण होना है। अभी लगभग 30 एकड़ को हरा भरा किया जा सका है, लेकिन यह कार्य अभी जारी रहेगा। विशिष्ट पौधे रोपित होंगे। ये स़भी कार्य पूर्ण होने के साथ राम जन्मभूमि परिसर की शोभा में चार चांद लग जाएंगे। अभी मंदिर परिसर में जूते-चप्पल रखने के लिए भी एक भवन भी निर्मित किया जा रहा है, जिसको अंतिम स्पर्श दिया जाना है।

पत्थर लगने में लगभग छह माह लगेगा Ram Mandir Dhwajarohan 2025 वैकल्पिक गर्भगृह का निर्माण भी चल रहा है। इसी में मंदिर निर्माण के दौरान रामलला विराजित थे, इसकी नई डिजाइन बनवाई गई है। यह सागौन की लकड़ी से निर्मित हो रहा है। कुछ ही हिस्से में पत्थर लगेगा। इसमें लगभग छह माह का समय लगेगा।

क्या कहते हैं एलएंडटी के निदेशक कार्यदायी संस्था एलएंडटी के निदेशक वीके मेहता ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया है, लेकिन परकोटे की फिनिशिंग अभी प्रारंभ होनी है। कुछ छिटपुट अन्य कार्य शेष हैं। ये अगले वर्ष के अंत तक ही समग्रता में आकार ले सकेंगे। बताया कि अभी मंदिर के भवन को फसाड लाइटों से सज्जित किया जाना बाकी है। इसका भी ट्रायल होना है। इसकी स्थायी व्यवस्था की जानी है। अस्थायी रूप से इसकी व्यवस्था की गई है।