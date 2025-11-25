कोई स्विच या रस्सी नहीं... PM मोदी ने दाएं से बाएं घुमाई मशीन और राम मंदिर के शिखर पर फहराया धर्म ध्वज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर मंगलवार को ध्वजारोहण किया।अपरंपरागत तरीके से किए गए ध्वजारोहण ने औपचारिक रूप से मंदिर परिसर के पूरा होने का संकेत दिया है। इस दौरान पीएम मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। आम तौर पर ध्वजारोहण के लिए रस्सी को नीचे की ओर खींचा जाता है, या फिर स्विच की व्यवस्था होती है, तब झंडा ऊपर की ओर जाता है। लेकिन राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराते समय एक अनोखी रस्म दिखी।

पीएम मोदी ने ट्वीटर पर वीडियो शेयर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंद‍िर पर ध्वजा फहराने का वीड‍ियो शेयर करते हुए एक्‍स पर ल‍िखा, ''अयोध्या के पावन धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए अत्यंत भावविभोर करने वाला अनुभव रहा। शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ यह अनुष्ठान हमारे सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय का उद्घोष है।