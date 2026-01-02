अयोध्या से प्रयागराज के बीच चलेंगी माघ मेला स्पेशल ट्रेनें, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा; जारी हुआ शेड्यूल

संवाद सूत्र, जागरण अयोध्या। माघ मेले को लेकर प्रयागराज से अयोध्या के बीच प्रमुख तिथियों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। दो व 14 जनवरी को शाम चार बज कर 45 मिनट पर अयोध्याधाम जंक्शन से स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना होगी।

आगामी 17 जनवरी को सुबह 10.10 मिनट तथा 22 जनवरी, 31 जनवरी एवं 14 फरवरी को दोपहर एक बज कर 20 मिनट पर अयोध्याधाम जंक्शन से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। प्रयागराज से अयोध्या आने वाली माघ मेला स्पेशल पर दृष्टि डालें तो तीन जनवरी को दोपहर 12 बजे प्रयागराज से चल कर स्पेशल ट्रेन शाम 5.17 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। इसके बाद 14 जनवरी को प्रयागराज से नौ बजे चलकर स्पेशल ट्रेन रात दो बजे अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।