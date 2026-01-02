अयोध्या से प्रयागराज के बीच चलेंगी माघ मेला स्पेशल ट्रेनें, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा; जारी हुआ शेड्यूल
माघ मेले के लिए अयोध्या और प्रयागराज के बीच विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु यह शेड्यूल जारी किया गया है। 2 जनवरी से 14 ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण अयोध्या। माघ मेले को लेकर प्रयागराज से अयोध्या के बीच प्रमुख तिथियों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। दो व 14 जनवरी को शाम चार बज कर 45 मिनट पर अयोध्याधाम जंक्शन से स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना होगी।
आगामी 17 जनवरी को सुबह 10.10 मिनट तथा 22 जनवरी, 31 जनवरी एवं 14 फरवरी को दोपहर एक बज कर 20 मिनट पर अयोध्याधाम जंक्शन से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी।
प्रयागराज से अयोध्या आने वाली माघ मेला स्पेशल पर दृष्टि डालें तो तीन जनवरी को दोपहर 12 बजे प्रयागराज से चल कर स्पेशल ट्रेन शाम 5.17 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। इसके बाद 14 जनवरी को प्रयागराज से नौ बजे चलकर स्पेशल ट्रेन रात दो बजे अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।
15 जनवरी को दोपहर 12 बजे स्पेशल ट्रेन चलकर शाम पांच बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। इसी क्रम में 18 जनवरी को भी प्रयागराज से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा।
आगामी 23 जनवरी को दोपहर 11.55 बजे प्रयागराज से चलकर माघ मेला स्पेशल शाम पांच बजकर दस मिनट पर अयोध्या कैंट पहुंचेगी। इसी दिन रात 1.55 बजे अयोध्या कैंट के लिए प्रयाग से एक अन्य स्पेशल ट्रेन और रवाना होगी।
