Ayodhya Ram Mandir: प्रतिदिन डेढ़ लाख पहुंची रामलला के दर्शनार्थियों की संख्या, 10 जनवरी तक ऑनलाइन पास समाप्त

जागरण संवाददाता, अयोध्या। श्रीराम भक्तों में नववर्ष का प्रथम दिन रामलला के सान्निध्य में बिताने की उत्कंठा है। वे दर्शन के इतने अभिलाषी हैं कि विशिष्ट दर्शनार्थी बनने के लिए पास पहले ही बनवा लिए। इसी वजह से दो जनवरी तक के ऑफलाइन सभी पास तो खत्म हो ही गए, दस जनवरी तक के ऑनलाइन दर्शन व आरती पास भी समाप्त हो गए हैं।

बीत रहे वर्ष के अंतिम सप्ताह में दर्शनार्थियों की बढ़ी संख्या भी इसका स्पष्ट संकेत दे रही है। 25 दिसंबर के अवकाश से पहले दर्शनार्थियों की संख्या प्रतिदिन डेढ़ लाख तक पहुंच गई है, जबकि कुछ दिनों पूर्व तक सप्ताहांत में एक लाख दर्शनार्थी आ रहे थे। रामनगरी में भीषण ठंड व गलन के बीच भी श्रीराम मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंच रहे थे, परंतु जैसे ही इस वर्ष का उत्तरार्द्ध प्रारंभ हुआ और अवकाश के दिन आए तो एकाएक श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

यद्यपि बड़ी संख्या में भक्त सामान्य ढंग से कतार में लग कर ही दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पास के माध्यम से दर्शन करने वालों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। इसी का परिणाम है कि दो जनवरी तक के सभी पास पहले ही समाप्त हो गए हैं। आफलाइन पास छह दिन पूर्व ही बन पाते हैं, इसलिए अधिकांश भक्तों ने पहले ही पास बनवा लिए हैं। रामलला की आरती के भी सभी आफलाइन पास खत्म बताए जा रहे हैं।