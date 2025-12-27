Language
    Ayodhya Ram Mandir: प्रतिदिन डेढ़ लाख पहुंची रामलला के दर्शनार्थियों की संख्या, 10 जनवरी तक ऑनलाइन पास समाप्त

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:20 AM (IST)

    अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नववर्ष के आगमन और छुट्टियों के चलते प्रतिदिन डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे ...और पढ़ें

    राम मंदिर परिसर में रामलला के दर्शन के लिए कतारबद्ध होकर खड़े श्रद्धालु। सौ. ट्रस्ट

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। श्रीराम भक्तों में नववर्ष का प्रथम दिन रामलला के सान्निध्य में बिताने की उत्कंठा है। वे दर्शन के इतने अभिलाषी हैं कि विशिष्ट दर्शनार्थी बनने के लिए पास पहले ही बनवा लिए। इसी वजह से दो जनवरी तक के ऑफलाइन सभी पास तो खत्म हो ही गए, दस जनवरी तक के ऑनलाइन दर्शन व आरती पास भी समाप्त हो गए हैं।

    बीत रहे वर्ष के अंतिम सप्ताह में दर्शनार्थियों की बढ़ी संख्या भी इसका स्पष्ट संकेत दे रही है। 25 दिसंबर के अवकाश से पहले दर्शनार्थियों की संख्या प्रतिदिन डेढ़ लाख तक पहुंच गई है, जबकि कुछ दिनों पूर्व तक सप्ताहांत में एक लाख दर्शनार्थी आ रहे थे। रामनगरी में भीषण ठंड व गलन के बीच भी श्रीराम मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंच रहे थे, परंतु जैसे ही इस वर्ष का उत्तरार्द्ध प्रारंभ हुआ और अवकाश के दिन आए तो एकाएक श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

    यद्यपि बड़ी संख्या में भक्त सामान्य ढंग से कतार में लग कर ही दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पास के माध्यम से दर्शन करने वालों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। इसी का परिणाम है कि दो जनवरी तक के सभी पास पहले ही समाप्त हो गए हैं। आफलाइन पास छह दिन पूर्व ही बन पाते हैं, इसलिए अधिकांश भक्तों ने पहले ही पास बनवा लिए हैं। रामलला की आरती के भी सभी आफलाइन पास खत्म बताए जा रहे हैं।

    वहीं, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट से आनलाइन बुक किए जाने वाले दर्शन व आरती पास तो दस जनवरी तक के बुक हो गए हैं। मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव ने कहा कि पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर विशिष्ट व सुगम दर्शन के लिए पास बनाए जाते हैं। 25 से 28 जनवरी तक के पास पहले ही खत्म हो गए थे। अब दो जनवरी तक दर्शनार्थियों ने पास बनवा लिए हैं।

    प्रतिष्ठा द्वादशी के आयोजनों के मध्य भी दर्शन सुचारु रखा जाएगा। एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने बताया कि 23 दिसंबर से ही राम मंदिर में दर्शनार्थी बढ़ गए थे। बीते तीन-चार दिनों में लगभग साढ़े चार लाख भक्तों ने रामलला का दर्शन किया है। 23 दिसंबर को एक लाख 31 हजार 973, 24 को एक लाख 34 हजार 870 और 25 को एक लाख 35 हजार 87 भक्त पहुंचे हैं।