    रामजन्मभूमि परिसर में कल से शुरू होगी रामलला की मंडल पूजा, 31 दिसंबर को होगा प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:45 PM (IST)

    अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर शनिवार से पांच दिवसीय मंडल पूजा शुरू होगी। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य ...और पढ़ें

    रामजन्मभूमि परिसर में रामलला की मंडल पूजा।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर शनिवार से रामलला की मंडल पूजा प्रारंभ होगी। पांच दिवसीय पूजा का नेतृत्व श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और उडुप्पी स्थित पेजावर मठ के पीठाधीश्वर स्वामी विश्वप्रसन्न तीर्थ करेंगे। यह पूजा रामजन्मभूमि परिसर स्थित यज्ञशाला में होगी। प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जाने वाली वर्षगांठ के अन्य आयोजन 29 दिसंबर से दो जनवरी तक चलेंगे।

    ट्रस्ट ने इन कार्यक्रमों को रामजन्मभूमि परिसर से सटे अंगद टीला पर कराने का निर्णय लिया है। श्रद्धालु सुग्रीव पथ से होकर अंगद टीला जा सकेंगे। रामपथ स्थित श्रीराम चिकित्सालय के बगल से होकर गुजरने वाले इस पथ का जिला प्रशासन ने नामकरण कर दिया है।

    ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने बताया कि मंडल पूजा के अंतर्गत सायंकाल पालकी यात्रा भी निकलेगी। मंडल पूजा में भगवान श्रीराम और उनके पंचायतन में सम्मिलित सभी देवों व उनके परिकरों की विधिवत पूजा की जाएगी। इसे दक्षिण भारत के कई आचार्य व वैदिक विद्वान संपन्न कराएंगे।

    प्रतिदिन दो बार पूजा होगी। मंडल पूजन करने वाले आचार्य सात्विक भोजन करते हैं और रुद्राक्ष या तुलसी की माला धारण करते हैं। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मंडल पूजा की थी।

    इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी 28 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं। यद्यपि उनके दर्शन-पूजन का ही कार्यक्रम नियत है, परंतु मुख्यमंत्री के मंडल पूजा में भी सम्मिलित होने की संभावना जताई जा रही है।

    दूसरी ओर, सोमवार से अंगद टीला पर मानस पाठ, रामकथा व सांस्कृतिक आयोजन शुरू होंगे। दो जनवरी तक प्रतिदिन सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक श्रीश्री मां आनंदमयी मानस परिवार की ओर से मानस पाठ और दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामदिनेशाचार्य की रामकथा का आयोजन होगा।

    इसके अलावा 29 व 30 दिसंबर को गुरु घासीदास विवि छत्तीसगढ़ की ओर से शाम साढ़े पांच बजे से सात बजे तक रामलीला का मंचन किया जाएगा।

    31 दिसंबर से दो जनवरी तक शाम छह बजे से नौ बजे तक गायक सुरेश वाडेकर, अनूप जलोटा व तृप्ति शाक्या की ओर से भजनों की प्रस्तुति कर राम का गुणगान किया जाएगा। महासचिव चंपतराय के अनुसार सभी गायक व मंडली बिना पारिश्रमिक के सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे।

    31 को मनेगी प्रतिष्ठा द्वादशी, अन्नपूर्णा मंदिर पर होगा ध्वजारोहण

    प्रतिष्ठा द्वादशी का मुख्य आयोजन 31 दिसंबर को होगा। इस दिन रामलला का महाभिषेक व आरती होगी। मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित होंगे। ट्रस्ट ने प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन ही रामजन्मभूमि परिसर के परकोटे की उत्तरी भुजा के मध्य पर निर्मित मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण कराने का निर्णय लिया है।

    राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव के अनुसार केंद्रीय रक्षा मंत्री ध्वजारोहण करेंगे। हालांकि छह अन्य पूरक मंदिरों के शिखर पर ध्वजारोहण का निर्णय अभी नहीं हुआ है। ट्रस्टी डा. अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि अभी अन्नपूर्णा मंदिर पर ही ध्वजा फहराई जाएगी। अन्य मंदिराें के ध्वजारोहण की योजना बाद में तैयार होगी।