Auraiya में अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर किया वायरल, महिला ने दे दी जान
दिबियापुर में एक महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की जिसके बाद 20 दिन तक कानपुर के अस्पताल में इलाज चला लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। महिला की मां ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है वहीं पति का कहना है कि एक युवक ने उसकी पत्नी का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया था जिससे वह तनाव में थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण, दिबियापुर(औरैया)। फंदे से लटकी महिला की 20 दिन बाद कानपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। देर शाम स्वजन शव लेकर पहुंचे और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। महिला की मां ने थाने में पति पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगा मुकदमा दर्ज करवाया है। जबकि पति ने एक युवक पर आरोप लगाया कि पत्नी का अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर दिया था जिससे वह परेशान थी।
आठ सितंबर के थानाक्षेत्र की गांव निवासी महिला घर में दुपट्टा के सहारे फंदे से लटक गई थी। स्वजन उसे फंदे से उतारकर सीएचसी ले गए। जहां से चिकित्सक ने कानपुर रेफर कर दिया। जहां एलएलआर अस्पताल (हैलट) में इलाज के दौरान उसकी रविवार को मौत हो गई। उसके पति ने आरोप लगाया है उसकी सुजानपुरवा गांव निवासी एक युवक की उसकी पत्नी से बातचीत होती थी।
उसी ने उसकी अश्लील वीडियो वाट्सएप पर प्रचलित कर दिया था। इसके बाद से वह परेशान हो गई थी। जिसके चलते उसने यह उठाया था। जबकि थाना अछल्दा क्षेत्र के एक गांव निवासी मायके पक्ष ने पति पर बेटी के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने का मुकदमा दर्ज करवाया।
प्रभारी निरीक्षक रुद्र प्रताप नारायण त्रिपाठी ने बताया कि महिला के पति खिलाफ पहले से ही मामला दर्ज है। जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।