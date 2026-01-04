रेलवे यात्री की बिगड़ी तबीयत, हावड़ा से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस को फफूंद रेलवे स्टेशन पर रोका

संवाद सूत्र, दिबियापुर। सफर के दौरान एक यात्री की तबीयत बिगड़ने पर हावड़ा से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस को फफूंद रेलवे स्टेशन पर रोका गया। लोको पायलट ने कंट्रोल रूम को सूचना देने के बाद ट्रेन रोकी। आरपीएफ व जीआरपी ने एंबुलेंस से यात्री को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिबियापुर पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार न देख सौ शैया जिला अस्पताल चिचौली रेफर किया गया। चिकित्सक ने बताया कि सर्दी की वजह से यात्री के सीने में दर्द उठाने के बाद घबराहट हुई थी। घटना रविवार सुबह करीब सात बजे की है। ट्रेन पांच मिनट रुकने के बाद गंतव्य को रवाना हो गई।



नोएडा के थाना साहिबाबाद के रवि टावर कालोनी निवासी 70 वर्षीय पंकज राय अपने बेटे सोनू के साथ राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। झींझक रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद उनके सीने में दर्द उठा। जिस पर उनके बेटे ने कोच में तैनात रेलवे कर्मचारियों को सूचना दी। परिचालन कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। लोको पायलट ने मैसेज मिलने पर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन फफूंद रेलवे स्टेशन पर रोक दी। इस बीच प्लेटफार्म पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) व जीआरपी (राजकीय रेलवे पुलिस) पहुंची।

आरपीएफ पोस्ट अतिरिक्त प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया यात्री को समय रहते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां के चिकित्सक ने हालत देख चिचौली के लिए रेफर कर दिया। सुबह सात बजकर पांच मिनट पर ट्रेन नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई।