यूपी में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए समायोजन, शासन से मिले निर्देश के बाद मांगा गया विवरण
औरैया के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए समायोजन प्रक्रिया शुरू की गई है। 1264 स्कूलों में से 34 में एक और तीन में कोई शिक्षक नहीं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, औरैया। परिषदीय स्कूलों में जल्द शिक्षकों की कमी दूर होगी। बुनियादी शिक्षा को और ज्यादा मजबूत किए जाने की दिशा में ग्रामीण अंचलों पर ज्यादा फोकस किया गया है।वहीं शहरी क्षेत्रों में भी शिक्षक व बच्चों के अनुपात को देखते हुए समायोजन किए जाएंगे। 1265 परिषदीय स्कूल हैं। इसमें 34 एकल यानी यहां पर एक शिक्षक के हवाले शिक्षण कार्य होता है। तीन में एक भी अध्यापक नहीं।
नियम 60 बच्चों पर दो अध्यापकों का है। इस कमी को दूर करने के लिए जल्द समायोजन का कार्य किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चार टीमें होंगी। स्कूलों में एकल व शून्य की व्यवस्था के संबंध में निर्देश जारी हुए हैं। विद्यालयों की सूची मांगी गई है। साथ ही किस विद्यालय में कितने बच्चे हैं और पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या मांगी गई है। ब्लाक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) पर शिक्षकों की विवरण जुटाया जा रहा। जिसे जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा जाएगा।
अध्यापकों की कमी होगी दूर
कहीं न कहीं परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों की कमी से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। एक अध्यापक के भरोसे स्कूल होने पर प्राथमिक कक्षाएं एक साथ संचालित करानी पड़ती है। सामूहिक तौर पर बच्चों को बैठाकर पढ़ाना पड़ता है। इस दिक्कत को दूर करने का कार्य समायोजन से किया जाएगा। इसमें ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में पठन-पाठन का कार्य करा रहे अध्यापकों की संख्या के अनुसार उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ही दूसरे विद्यालयों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
ये मिले निर्देश
बीएसए संजीव कुमार ने बताया कि शासन से मिले निर्देशों के तहत समायोजन जिला स्तरीय टीम की निगरानी में किया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे। खंड शिक्षाधिकारियों से ब्लाकवार स्कूल व बच्चों की संख्या के साथ परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों के संबंध में विवरण मांगा गया है। जहां कहीं शिक्षामित्र व अनुदेशक स्कूल संचालित करा रहे, वहां परिषदीय स्कूल के अध्यापक को भेजा जाएगा। यहां पर शिक्षकों-बच्चों के अनुपात के नियम को ध्यान में रखते हुए कार्य होंगे। वहीं, 26 जनवरी से पहले समायोजन की प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा।
