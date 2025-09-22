Auraiya में फिल्म शोले का नजारा...पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी जिद, नाराज युवक टावर पर चढ़ा

औरैया के अयाना के भासौन गांव में एक युवक अपनी पत्नी के घर न आने और दूसरी शादी की जिद पर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने उसे समझाकर नीचे उतारा। युवक का कहना है कि उसकी पत्नी पांच साल से अहमदाबाद में नौकरी कर रही है और उसे उसकी कोई फिक्र नहीं है।

संवाद सूत्र, जागरण,अयाना(औरैया)। गांव भासौन में पहली पत्नी के घर न आने से दूसरी शादी करने की जिद पर स्वजन के तैयार न होने पर युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड ने युवक को कड़ी मशक्कत से समझाकर नीचे उतारा। इसके बाद स्वजन को सौंप दिया। जिसके बाद फिर से शाम पांच बजे युवक टावर पर चढ़ गया और सूचना पर पुलिस फिर मौके पर पहुंची और युवक को समझाने में जुटी हुई है।

भासौन निवासी अंकुश राठौर रविवार रात नौ बजे के करीब घर से कुछ दूरी पर स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। दूसरी शादी व रुपयों की मांग करने को लेकर शोर मचाने लगा। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष व फायर ब्रिगेड की टीम ने स्वजन की मदद से उसे नीचे उतारने का प्रयास किया। करीब दो घंटे बाद 11 बजे स्वजन की ओर से 20 हजार रुपये देने की बात कही। इसके बाद युवक टावर से नीचे उतर कर आया।

अंकुश ने स्वजन को बताया कि उसने वर्ष 2018 में बिहार की रहने वाली पुष्पा से शादी की थी। उसकी एक बेटी भी है। पांच साल से पत्नी गुजरात के अहमदाबाद में रहकर नौकरी कर रही है। उसने कई बार पत्नी को बुलाने का प्रयास किया। लेकिन वह उसे ही अहमदाबाद आकर साथ रहने के लिए कहती है। पत्नी को उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। इसलिए वह दूसरी शादी करना चाहता है। मगर स्वजन पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करवाने के लिए तैयार नहीं है। उसने अपनी कमाई के 20 हजार रुपये भाई सुधीर को दिए थे। जोकि स्वजन नहीं दे रहे हैं।