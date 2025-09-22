Auraiya में फिल्म शोले का नजारा...पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी जिद, नाराज युवक टावर पर चढ़ा
औरैया के अयाना के भासौन गांव में एक युवक अपनी पत्नी के घर न आने और दूसरी शादी की जिद पर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने उसे समझाकर नीचे उतारा। युवक का कहना है कि उसकी पत्नी पांच साल से अहमदाबाद में नौकरी कर रही है और उसे उसकी कोई फिक्र नहीं है।
संवाद सूत्र, जागरण,अयाना(औरैया)। गांव भासौन में पहली पत्नी के घर न आने से दूसरी शादी करने की जिद पर स्वजन के तैयार न होने पर युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड ने युवक को कड़ी मशक्कत से समझाकर नीचे उतारा। इसके बाद स्वजन को सौंप दिया। जिसके बाद फिर से शाम पांच बजे युवक टावर पर चढ़ गया और सूचना पर पुलिस फिर मौके पर पहुंची और युवक को समझाने में जुटी हुई है।
भासौन निवासी अंकुश राठौर रविवार रात नौ बजे के करीब घर से कुछ दूरी पर स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। दूसरी शादी व रुपयों की मांग करने को लेकर शोर मचाने लगा। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष व फायर ब्रिगेड की टीम ने स्वजन की मदद से उसे नीचे उतारने का प्रयास किया। करीब दो घंटे बाद 11 बजे स्वजन की ओर से 20 हजार रुपये देने की बात कही। इसके बाद युवक टावर से नीचे उतर कर आया।
अंकुश ने स्वजन को बताया कि उसने वर्ष 2018 में बिहार की रहने वाली पुष्पा से शादी की थी। उसकी एक बेटी भी है। पांच साल से पत्नी गुजरात के अहमदाबाद में रहकर नौकरी कर रही है। उसने कई बार पत्नी को बुलाने का प्रयास किया। लेकिन वह उसे ही अहमदाबाद आकर साथ रहने के लिए कहती है। पत्नी को उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। इसलिए वह दूसरी शादी करना चाहता है। मगर स्वजन पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करवाने के लिए तैयार नहीं है। उसने अपनी कमाई के 20 हजार रुपये भाई सुधीर को दिए थे। जोकि स्वजन नहीं दे रहे हैं।
कुल्हाड़ी लेकर बैठा रहा अंकुश, घर से बाहर रहे पुरुष
टावर से उतरवाने के बाद पुलिस ने अंकुश को समझा- बुझा कर स्वजन को सौंप दिया था। इसके बाद वह स्वजन के साथ घर चला गया था। सोमवार को वह घर पर मौजूद रहा। लेकिन वह अपने साथ में कुल्हाड़ी लेकर बैठा दिखा। किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए परिवार के अन्य सदस्य मौके पर मौजूद नहीं मिले। अंकुश ने बताया कि वह पुलिस के कहने पर टावर से नीचे नहीं उतरा है। अपने ताऊ के बेटे विकास की बात मान कर टावर से उतरा है। स्वजन ने उसे उसके 20 हजार रुपये देने की बात कही थी। मगर दोपहर तक उसे रुपये नहीं मिले हैं।
यह भी पढ़ें- I Love Muhammad पर कानपुर से शुरू हुआ विवाद दूसरे राज्यों तक पहुंचा, यहां जानें पूरा सच? शहर काजी की अपील
युवक शराब के नशे में टावर पर चढ़ गया था। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद उसे समझाकर सुरक्षित टावर से उतारा गया है। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की हरकत न करने के लिए जागरुक करने व काउंसलिंग करने के बाद स्वजन को सौंप दिया गया है।
अजय कुमार, अयाना थानाध्यक्ष
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।