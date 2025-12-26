फसलों में लग गए कीट...तो न हों परेशान, बस इस WhatsApp नंबर पर भेजें फोटों; मिनटों में दूर होगी समस्या

जागरण संवाददाता, औरैया। दलहनी, तिलहनी व आलू की फसलों की खेती करने वाले किसानों की कोहरे और पाले ने चिंता बढ़ा दी है। आशंका जताई जा रही है कि तापमान निचले स्तर पर होने से उत्पादन पर विपरीत असर पड़ रहा है।

जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों को सुझाव दिए जा रहे हैं। खेतों में हल्की सिंचाई करते रहें।

खेतों में चारों तरफ धुआं करते रहें। आलू की फसल में अगेती व पछेती झुलसा एक फंगस जनित रोग है। जिसके नियंत्रण के लिए जरूरी छिड़काव करें। राई सरसों में माहू एवं पत्ती सुरंगकीट के जैविक नियंत्रण हेतु एजाडिरेक्टिन (नीम आयल) को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अधिक प्रकोप होने पर रासायनिक नियंत्रण हेतु डाईमेथोएट 30 प्रतिशत की एक लीटर मात्रा को 600 से 750 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें।