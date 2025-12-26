Language
    Delhi-Meerut Expressway पर किसान नेता के जुलूस में लहराए हथियार, वीडियो वायरल होने पर पुलिस की नींद टूटी, लेकिन... 

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:36 PM (IST)

    Meerut News : किसान नेता पवन गुर्जर के स्वागत जुलूस में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। जुलूस में शामिल लोग हथियार लहराते और स्टंट करते दिखे, ज ...और पढ़ें

    जुलूस के दौरान हथियारों का प्रदर्शन करते कार सवार युवक। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, मेरठ। किसान नेता पवन गुर्जर के स्वागत का जुलूस लोगों को भारी पड़ गया। जुलूस में गाड़ियों के काफिले के कारण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा से इंटरचेंज तक जाम लग गया। जुलूस में शामिल वाहनों में सवार लोग हथियार लहराते हुए स्टंट कर रहे थे, लेकिन पुलिस की नींद तब टूटी जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने जूलूस में शामिल गाड़ियों के खिलाफ परतापुर थाने में मुकदमा दर्ज कर इतिश्री कर ली। मुकदमे में सिर्फ एक गाड़ी का नंबर डाला है। बाकी सब अज्ञात में है।

    पुलिस ने दावा किया कि जुलूस में जो एयरगन लहराई गई थी उसे लेकर लोग खुद ही गुरुवार रात थाने आ गए। बुधवार को भाकियू धनसिंह कोतवाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुर्जर लखनऊ से मेरठ आए थे। उनके स्वागत में काशी टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में वाहनों का काफिला था। स्वागत के बाद वाहनों का काफिला एक्सप्रेसवे से इंटरचेंज पर पहुंचा। वहां से हाईवे पर उतर गया। उस समय एक्सप्रेसवे से लेकर हाईवे तक जाम लग गया। इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ा।

    जुलूस में शामिल लोग अपनी कारों से बाहर निकलकर स्टंट कर रहे थे, हथियार लहरा रहे थे, लेकिन परतापुर थाना पुलिस चैन की नींद सो रही थी। गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की नींद टूटी जरूर लेकिन कोई ठोस कार्रवाई के बजाए लीपापोती में जुट गई। कार्रवाई के नाम पर कुछ गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पल्ला झाड़ लिया। 

    एसएसपी डा. विपिन ताडा का कहना है कि जांच की जा रही है। यदि जुलूस के दौरान लाइसेंसी हथियार लहराए गए हैं और स्टंट हुआ है तो ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।परतापुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला का कहना है कि जुलूस में जो एयरगन लहराई गई थी उसे लेकर लोग खुद ही थाने पहुंचे और पुलिस को सौंप दी। पूरे मामले की जांच की जा रही है। नूरनगर निवासी किसान नेता पवन गुर्जर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जुलूस में शामिल लोग एयरगन लहरा रहे थे। एयरगन लिए हुए युवक को थाने भेजा जाएगा।