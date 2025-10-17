पुलिस जीप में बैठ किशोरी ने दिखाया रौब, फिर टोपी पहन बनाई रील, Viral हुई तो केस से बचने को मांगी माफी
औरैया में एक किशोरी ने पुलिस जीप में बैठकर और टोपी पहनकर वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद, किशोरी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी ताकि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न हो।
संवाद सूत्र, जागरण, बेला(औरैया)। रील के चक्कर में खतरनाक स्टंट के साथ-साथ युवा काननू तक का मजाक बना रहे हैं। एक ऐसा ही मामला औरैया में सामने आया है। दो युवतियों ने पुलिस की टोपी पहनकर बकायदा जीप में बैठकर रील बनाई। इसके बाद उसे वायरल कर दी। मामला सामने आने पर अब माफी मांग रही हैं।
थाना क्षेत्र के पुरवा सिंह कैथावा के दो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो रहा है। जिसमें एक वीडियो पर एक नाबालिग पुलिस की कार पर आगे बैठकर पुलिस की टोपी पहन कर वीडियो बना रही है। जबकि दूसरे वीडियो में वह पीछे बैठकर वीडियो बना रही है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रचलित होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि वीडियो प्रचलित होने के बाद नाबालिग ने वीडियो डिलीट कर दिया और पुलिस से माफी मांग ली। कि दोबारा वह वीडियो नहीं बनाएंगी।
मिशन समाधान के तहत पुलिस और राजस्व टीम मामले की निस्तारण करने के लिए गांव पुरवा सिंह कैथावा गई थी। वहां पर गांव में कार को खड़ी कर पुलिस और राजस्व टीम निस्तारण के लिए चली गई। तभी एक नाबालिग ने चुपचाप कार के आगे सीट पर बैठ गई और रखी टोपी लगाकर वीडियो बना लिया। इसके बाद पीछे की सीट पर बैठकर वीडियो बनाया।
बाद में उसे इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया। नाबालिग थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने रहने वाली है। जो पुलिस जीप में किशोरी ने दिखाया रौब, टोपी पहन बनाई रील वायरल हुई तो केस से बचने को मांगी माफी अपना नाना के यहां पुरवा सिंह कैथावा आई थी। वीडियो प्रचलित होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। थाना प्रभारी गंगादास गौतम ने बताया कि मामले की जांच की थी। नाबालिग ने माफी मांग ली है और उसका वीडियो भी इंस्टाग्राम में डाल दिया है। साथ ही वीडियो भी डिलीट कर दिया है।
