Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    औरैया में नौ महीनों में आठ मुठभेड़, 10 बदमाश हुए गिरफ्तार

    By Shashank Singh Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    औरैया जिले में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जनवरी से सितंबर तक आठ मुठभेड़ों में 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सितंबर महीने में ही चार मुठभेड़ हुईं हैं जिनमें गोतस्कर और टॉप टेन अपराधी शामिल हैं। अछल्दा गोलीकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी से अपराधियों में पुलिस का भय बना हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image
    औरैया में पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, औरैया। पुलिस की तरफ से अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले में जनवरी से लेकर सितंबर तक यानी नौ महीनों में कुल बदमाशों से आठ मुठभेड़ हुई है। जिसमें अब तक 10 की गिरफ्तारी हुई है। इससे साफ है कि पुलिस अपराधियों पर किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं दे रही है। सितंबर महीने में ही चार मुठभेड़ हो चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले में गोतस्कर से लेकर टाप टैन अपराधियों पर पुलिस लगातार लगाम लगा रही है। अभी हाल में ही अछल्दा गोली कांड में तीन दिन के अंदर दो मुठभेड़ हुई है। जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपितों की पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इसी मामले में तो एक आरोपित ने सरेंडर तक कर दिया है। इससे साफ है कि अपराधियों पर पुलिस का खौफ नजर आ रहा है।

    नौ महीनों में यह मुठभेड़ हुई

    • जनवरी में सदर कोतवाली में मुठभेड़ के दौरान 25 हजार का इनामी माढ़ा गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ था
    • फरवरी में बिधूना में मुठभेड़ के दौरान टाप टैन अपराधी को गिरफ्तार किया था, जो कई मामले में वांछित चल रहा था
    • मार्च में सहार पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दिलीप हत्याकांड में दो आरोपित गिरफ्तार किए थे।
    • जून महीने में लूट के मामले में दिबियापुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो को गिरफ्तार किया था
    • सितंबर महीने में मुठभेड़ के दौरान एक गोवंश बिधूना पुलिस ने गिरफ्तार किया था
    • सितंबर में ही मुठभेड़ के दौरान एक और गोवंश तस्कर बिधूना पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
    • सितंबर महीने में ही अछल्दा गोलीकांड मामले में दो मुठभेड़ हुई, जिसमें तीन आरोपितों की गिरफ्तारी पुलिस ने की।

    यह भी पढ़ें- IND A vs AUS A वनडे सीरीज का रद हुआ पहला मैच रिशेड्यूल, एक अक्टूबर को बिना दर्शकों के होगा मुकाबला