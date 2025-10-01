औरैया में नौ महीनों में आठ मुठभेड़, 10 बदमाश हुए गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, औरैया। पुलिस की तरफ से अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले में जनवरी से लेकर सितंबर तक यानी नौ महीनों में कुल बदमाशों से आठ मुठभेड़ हुई है। जिसमें अब तक 10 की गिरफ्तारी हुई है। इससे साफ है कि पुलिस अपराधियों पर किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं दे रही है। सितंबर महीने में ही चार मुठभेड़ हो चुकी है।

जिले में गोतस्कर से लेकर टाप टैन अपराधियों पर पुलिस लगातार लगाम लगा रही है। अभी हाल में ही अछल्दा गोली कांड में तीन दिन के अंदर दो मुठभेड़ हुई है। जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपितों की पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इसी मामले में तो एक आरोपित ने सरेंडर तक कर दिया है। इससे साफ है कि अपराधियों पर पुलिस का खौफ नजर आ रहा है।