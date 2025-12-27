नेपाल की बहू के ताने से तंग आकर युवती ने दी जान, पड़ोसी मां-बेटे गिरफ्तार
ऐरवाकटरा में 'नेपाल की बहू' कहकर ताने मारने से परेशान 21 वर्षीय नेहा ने आत्महत्या कर ली। 9 दिसंबर को उसका शव फंदे से लटका मिला था। पिता की शिकायत पर प ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, ऐरवाकटरा (औरैया)। नेपाल की बहू कहकर बुलाने के तानों से परेशान होकर जान देने वाली युवती के मामले में पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले आरोपित मां-बेटे को गिरफ्तार किया। नौ दिसंबर को ऐरवाकटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव नगरिया राजाराम निवासी 21 वर्षीय नेहा का शव कमरे में फंदे से लटका मिला था। पिता छोटेलाल ने पड़ोस में रहने वाले नेपाल सिंह, उसकी पत्नी व बेटों पर मुकदमा दर्ज कराया था। शनिवार को 19 वर्षीय कैलाश पुत्र नेपाल सिंह व उसकी 48 वर्षीय मां कमला देवी को ऐरवाकटरा-कुदरकोट मार्ग से सुबह 10.30 बजे गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई की गई।
नेहा की मौत के मामले में अब तक तीन आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नेहा की मौत पर पिता छोटलाल सिंह नायक ने ऐरवाकटरा थाने की पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उसकी बेटी को पड़ोस में रहने वाले नेपाल सिंह के दोनों बेटे कैलाश व आकाश और नेपाल की पत्नी कमला देवी आए दिन ताना मारते हैं। 10 जून को बेटी घर से कहीं चली गई थी। इसमें भी आरोपितों का ही हाथ था। नेपाल के दोनों बेटों पर मुकदमा 10 जून को लिखवाया गया था।
23 जून को आकाश और 15 जुलाई को कैलाश को गिरफ्तार कर इटावा जेल भेजा गया था। अक्टूबर में आकाश व नवंबर में कैलाश जमानत पर जेल से बाहर आए थे। इसके बाद बेटी को मानसिक तौर पर परेशान करना शुरू किया था। दोनों युवक अपने पिता का नाम लेकर नेपाल की बहू कहकर बेटी को आवाज देते थे। इससे झुब्ध होकर बेटी ने खुदकुशी कर ली थी। फंदा लगाने से पहले उसने सुसाइड नोट भी लिखा था। जिसमें उसने अपनी पीड़ा बताई थी। लिखा था कि नेपाल की बहू बुलाकर उसे परेशान किया जाता है। हर दिन के तानों से तंग आकर जान दे रही हूं।
पुलिस ने बताया कि आरोपित आकाश को घटन के करीब तीन दिन बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद उसके भाई कैलाश व मां को गिरफ्तार किया गया। नेपाल सिंह की तलाश जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।