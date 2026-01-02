Language
    युवक से परेशान हो महिला ने दी जान, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की देता था धमकी

    By Jitendra Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:28 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, बिधूना(औरैया)। औरैया के बिधूना क्षेत्र के गांव बंथरा निवासी महिला ने गांव के ही एक युवक से परेशान होकर सोमवार को जहर खा लिया था। हालत बिगड़ने पर स्वजन सीएचसी ले गए थे। जहां मौजूद चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद सैफई स्थित आयुर्विज्ञान विश्व विद्यालय रेफर कर दिया था। बुधवार देर शाम महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद स्वजन आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए।

    पुलिस के आश्वासन के बाद स्वजन ने शुक्रवार को पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 29 दिसंबर को गांव बंथरा निवासी 30 वर्षीय सरोजनी पत्नी जगराम ने गांव के ही एक युवक से परेशान होकर जहर खा लिया था जिससे उसकी कुछ देर बाद हालत बिगड गई थी। स्वजन महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे। मौजूद चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई रेफर कर दिया था। बुधवार देर शाम महिला की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी।

     

    गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। महिला का बेटा रामजीत व बेटी राधा, प्रांशी, काव्या समेत स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल था। स्वजन आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करने के बाद शव का अंतिम संस्कार करने की बात पर अड़ गए। शुक्रवार को मौके पर पहुंचे कोतवाल ने स्वजन को समझाया इसके बाद आरोपित युवक व महिला के बीच हुई बातचीत की काल डिटेल खंगालने के प्रयास में जुटे। इसके बाद स्वजन माने और शव का पुलिस की मौजूदगी में अरिंद नदी के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया।

     

    कोतवाल मुकेश बाबू चौहान ने बताया कि आरोपित युवक की काल डिटेल आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कार्रवाई के आश्वासन के बाद स्वजन माने। महिला के पति के अनुसार गांव का ही एक युवक उसकी पत्नी को परेशान करता था। आरोपित उसकी पत्नी के साथ दो बार मारपीट भी कर चुका था। दो माह पूर्व स्वजन को इस बात की भनक लगने पर युवक का मना भी किया गया था लेकिन वह नही माना था।

     

    बताया गया कि युवक द्वारा उसकी पत्नी की अश्लील वीडियो व फोटो भी बनाया गया था जिसे वह इंटरनेट पर प्रचलित करने की भी धमकी दे चुका था इसके अलावा युवक द्वारा की मकान की दीवाल में सुराख से उसे जहर देने का भी स्वजन ने आरोप लगाया। महिला चार बहनों में तीसरे नंबर की है दो बड़ी बहनों की शादी भी पति के दो अन्य भाइयों के साथ हुई थी। सभी भाई अलग रहते हैं। महिला का पति प्राइवेट नौकरी कर परिवार का भरण पोषण करता है।