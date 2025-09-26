Language
    चार्ज लेते ही एक्शन मोड में आई छात्रा, एक दिन का थानाध्यक्ष बनी तो दिया सख्त निर्देश; आईएएस की कर रही तैयारी

    By Shashank Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:36 AM (IST)

    औरैया जिले में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत छात्राओं ने एक दिन के लिए थाने की कमान संभाली। उन्होंने समस्याओं को सुना और यातायात का संचालन किया। दो छात्राओं को थानाध्यक्ष बनाया गया जिनमें तनिष्का अग्रवाल ने भैंस डूबने की शिकायत पर कार्रवाई की। अनु राठौर ने मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी गई।

    फफूंद थाना में एक दिन की थानाध्यक्ष अनु राठौर शिकायत सुनतीं हुई। जागरण

    जागरण टीम, औरैया। मिशन शक्ति 5.0 के तहत जिले में अयाना, अजीतमल, सहार, फफूंद, कुदरकोट में छात्राओं ने एक दिन के लिए थाने की कमान संभाली और समस्याओं को सुनकर निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही यातायात की कमान संभाली।

    दो छात्राओं को बनाया गया थानाध्यक्ष

    मिशन शक्ति 5.0 के साथ तहत नगर की दो छात्राओं को एक दिन के लिए थानाध्यक्ष बनाया गया। गुरुवार की सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक एक्सिस पब्लिक स्कूल में कक्षा नौ की 14 वर्षीय छात्रा तनिष्का अग्रवाल पुत्री तरुण अग्रवाल निवासी मुहल्ला तिवारीयान कस्बा फफूंद ने शिकायत सुनी।

    इस दौरान महेंद्र सिंह निवासी गांव केशमपुर ने बताया कि भैंस अचानक खूंटा से खुलकर गांव में बने तालाब में चली गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। भैंस का पोस्टमार्टम करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। उन्होंने प्रार्थना को पढ़ने के बाद संबंधित दरोगा को मौके पर जाकर जांच करने के बाद कार्यवाही का निर्देश दिया।

    एक दिन की थानाध्यक्ष तनिष्का अग्रवाल ने शिकायत सुनने के बाद दोपहर एक बजे चार्ज छोड़ दिया। कहा कि वह भविष्य में आईपीएस बनना चाहती है।

    एक बजे के बाद कस्बा के मोहल्ला चमनगंज निवासी 20 वर्षीय अनु राठौर पुत्री राजवीर राठौर को थानाध्यक्ष बनाया गया। अनु राठौर नोएडा में आईएएस की तैयारी कर रही है। कोचिंग पूरी होने के वाद वह घर आई है और वैदिक डिग्री कॉलेज से एमए की पढ़ाई भी कर रही है। चार्ज लेते ही एक्शन मोड में दिखाई दी।

    राम नारायण कुशवाह निवासी राम मंदिर के सामने कस्बा फफूंद ने बताया कि हमारा मोबाइल कल हमारा बाजार में गिर गया था, जो काफी तलाश करने के बाद नहीं मिला है। थानाध्यक्ष अनु राठौर ने गुमशुदगी दर्ज कराने के साथ ही सर्विलांस पर लगवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश पाल साथ में मौजूद रहे।

    हेल्पलाइन नंबरों के बारे में दी गई जानकारी

    बेला थाना क्षेत्र में ग्राम कुर्सी शिविर लगाकर मिशन शक्ति के तहत हेल्पलाइन नंबर 1076, 1090, 181, 1098, 101, 102, 112 के बारे में जानकारी दी गई। महिला संबंधी योजनाओं एवं बच्चियों संबंधित योजनाओं आदि के बारे में व साइबर क्राइम 1930 के बारे में भी बताया। इसी तरह कुंवर हनुमान सिंह इंटर कॉलेज थाना बेला में भी थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम ने जागरुक किया।

