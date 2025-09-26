मिशन-शक्ति अभियान: अधिकारियों ने महिलाओं से किया संवाद, कहा- निश्चिंत रहें, पुलिस हर वक्त आपके साथ
गोरखपुर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस का मिशन-शक्ति अभियान तेज हो गया है। एडीजी जोन ने शहर में पैदल गश्त की और महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने शोभायात्रा और प्रतिमा विसर्जन मार्गों का निरीक्षण किया। डीआईजी ने मिशन शक्ति की समीक्षा की और हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार किया। पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस का मिशन-शक्ति अभियान अब और तेज हो गया है। गुरुवार की शाम एडीजी जोन मुथा अशोक जैन खुद सड़कों पर उतरे और एसएसपी राजकरन नय्यर व एसपी सिटी अभिनव त्यागी के साथ शहर के प्रमुख मार्गों पर पैदल गश्त की। उन्होंने महिलाओं से सीधा संवाद करते हुए कहा आप निश्चिंत रहें, पुलिस हर वक्त आपके साथ खड़ी है।
एडीजी जोन ने गोरखनाथ रोड, आर्यनगर, पुराना गोरखपुर, मानसरोवर मंदिर और रामलीला मैदान के इलाकों में पैदल गश्त कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि किसी भी परेशानी की स्थिति में तुरंत मदद उपलब्ध कराई जाएगी।
पैदल गश्त के दौरान मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने भी महिलाओं से संवाद कर उन्हें जागरूक किया।त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था की गंभीरता को देखते हुए एडीजी जोन ने विजयादशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभायात्रा मार्ग का निरीक्षण किया।
उन्होंने सुरक्षा-व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिया कि मार्ग पर तैनाती इतनी मजबूत हो कि भीड़भाड़ की स्थिति में भी कोई अप्रिय घटना न हो।प्रतिमा विसर्जन मार्ग पर भी उन्होंने विशेष सतर्कता बरतने के आदेश दिए।रात में 10 बजे डीआइजी डा. एस. चनप्पा ने पुलिस लाइन में मिशन-शक्ति अभियान की समीक्षा बैठक की। इसमें सभी थानेदार मौजूद रहे।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभियान महज औपचारिकता नहीं है, बल्कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का ठोस प्रयास है। उन्होंने सभी थानेदारों को निर्देश दिया कि हर थाने की महिला शक्ति केंद्र सक्रिय रूप से काम करे और किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई हो।
अभियान के दौरान महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर भी बताए गए। वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, सीएम हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वन स्टॉप सेंटर 181 और साइबर हेल्पलाइन 1930 जैसे नंबर साझा किए गए।
