    गोरखपुर में कार की टक्कर से स्कूटी सवार महिला घायल, पुलिस को दी लूट की सूचना

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:26 PM (IST)

    गोरखपुर में पादरी बाजार के पास गुरुवार सुबह एक युवती श्रेया सिंह जो ड्यूटी पर अस्पताल जा रही थी। रास्ते में उनकी टक्कर कार से हो गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि कार सवार बदमाशों ने चेन लूटकर घायल कर दिया। शाहपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शाहपुर के पादरी बाजार में गुरुवार सुबह कार से स्कूटी सवार महिला टक्कर हो गई। उसने पुलिस को सूचना दी कि उसकी चेन लूट ली गई। हालांकि पुलिस की जांच में खबर गलत पाई गई। शाहपुर थाना पुलिस सीसी कैमरा फुटेज की मदद से कार के बारे में जानकारी जुटा रही है।

    घटना सुबह लगभग 9:50 बजे की है। पादरी बाजार सरस्वतीपुरम कालोनी में रहने वाली श्रेया सिंह स्कूटी से दिव्यमान अस्पताल, स्पोर्ट्स कालेज, ड्यूटी पर जा रही थीं। जब वह कौआबाग-जेल बाईपास फोर स्थित स्वास्तिक मार्ट के सामने पहुंचीं, तभी कार से उसकी स्कूटी की टक्कर हो गई। चालक कार लेकर फरार हो गया।

    महिला ने आरोप लगाया कि कार सवार लोगों ने उसके गले से चेन खींच ली और धक्का देकर मौके से फरार हो गए। धक्का लगने से श्रेया सड़क पर गिर गईं और उन्हें चोटें आईं। आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर शाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल भेजा।

    सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने कहा कि सीसी कैमरे का फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है।

     महिला श्रेया सिंह ने बताया कि कार से एक्सीडेंट के दौरान सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई उस दौरान चेन गायब हो गया। महिला के पति ने तहरीर में बताया है कि पत्नी की मोबाइल से किसी ने चेन लूट की जानकारी डायल 112 व शाहपुर पुलिस को दी जबकि लूट की घटना नहीं हुई है।