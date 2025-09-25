गोरखपुर में कार की टक्कर से स्कूटी सवार महिला घायल, पुलिस को दी लूट की सूचना

गोरखपुर में पादरी बाजार के पास गुरुवार सुबह एक युवती श्रेया सिंह जो ड्यूटी पर अस्पताल जा रही थी। रास्ते में उनकी टक्कर कार से हो गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि कार सवार बदमाशों ने चेन लूटकर घायल कर दिया। शाहपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शाहपुर के पादरी बाजार में गुरुवार सुबह कार से स्कूटी सवार महिला टक्कर हो गई। उसने पुलिस को सूचना दी कि उसकी चेन लूट ली गई। हालांकि पुलिस की जांच में खबर गलत पाई गई। शाहपुर थाना पुलिस सीसी कैमरा फुटेज की मदद से कार के बारे में जानकारी जुटा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना सुबह लगभग 9:50 बजे की है। पादरी बाजार सरस्वतीपुरम कालोनी में रहने वाली श्रेया सिंह स्कूटी से दिव्यमान अस्पताल, स्पोर्ट्स कालेज, ड्यूटी पर जा रही थीं। जब वह कौआबाग-जेल बाईपास फोर स्थित स्वास्तिक मार्ट के सामने पहुंचीं, तभी कार से उसकी स्कूटी की टक्कर हो गई। चालक कार लेकर फरार हो गया।