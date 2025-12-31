Language
    औरैया में हादसा, गलत दिशा में आ रहे ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार भतीजे की मौत, चाचा घायल

    By Jitendra Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:41 PM (IST)

    औरैया के दिबियापुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। फफूंद रेलवे स्टेशन जा रहे चाचा-भतीजे की बाइक को रामगढ़ मार्ग पर गलत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर ...और पढ़ें

    संवादसूत्र, जागरण, दिबियापुर(औरैया)। बाइक से फफूंद रेलवे स्टेशन आ रहे चाचा-भतीजे गलत दिशा में आ रहे ट्रैक्टर की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे देख पहुंचे लोगों ने यूपी-112 को सूचना दी। पहुंची पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिबियापुर में भर्ती कराया। जहां चिकित्सक ने भतीजे को मृत बता दिया। दोनों कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती भाई को देखने के लिए जा रहे थे। हादसा बुधवार सुबह करीब 11.30 बजे दिबियापुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ मार्ग स्थित महामाई मंदिर के पास हुआ।

    बिधूना कोतवाली क्षेत्र के गांव पूर्वा मके निवासी अनिरुद्ध कुमार पुत्र राधेश्याम अपने चाचा विजय कुमार के साथ बाइक से फफूंद रेलवे स्टेशन आ रहे थे। जहां से दोनों को कानपुर के लिए ट्रेन पकड़नी थी। कानपुर के निजी अस्पताल में भर्ती भाई उमाशंकर को देखने के लिए अनिरुद्ध व उसके चाचा घर से निकले थे। रामगढ़ मार्ग पर गलत दिशा में आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे दोनों बाइक समेत गिर पड़े। बाइक चला रहा अनिरुद्ध हेलमेट लगाए थे।

     

    चाचा के साथ सड़क पर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिबियापुर में अनिरुद्ध को मृत बता दिया गया। जबकि, चाचा का उपचार किया गया। जिन्हें खतरे से बाहर बताया गया। पति की मौत पर शीतला देवी व उसके बच्चों समेत स्वजन का रो-रोकर हाल बेहाल रहा। चाचा की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। थाना का अतिरिक्त प्रभार देख रहे दारोगा शेर सिंह ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए चिचौली भेजा गया। हादसे के बार ट्रैक्टर छोड़ चालक भाग निकला। ट्रैक्टर को थाने में खड़ा कराया गया है।