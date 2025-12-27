पहले साढ़ू की प्रेमिका से कराई शादी, फिर उससे बढ़ाने लगा नजदीकियां तो गोली मार कर दी हत्या

संवादसूत्र, सहायल(औरैया)। ई-रिक्शा चालक पिंटू की हत्या का राजफाश एसपी अभिषेक भारती ने शनिवार को किया। इस मामले में दो आरोपित पकड़े गए। जिसमें एक आरोपित ने बताया कि पिंटू उसके दूर का साढ़ू लगाता था। करीब ढाई साल पहले पिंटू ने अपनी प्रेमिका से उसकी शादी कराई थी। शादी के कुछ दिन बाद से पिंटू ने दोबारा करीबी बनानी शुरू कर दी। समझाने पर भी नहीं माना। इस पर उसे मौत के घाट उतार दिया।

घटना के दिन उसे दमभर कर शराब पिलाई। फिर गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपित ने अपने एक साथी की मदद लेकर वारदात को अंजाम दिया। सहायल थाना क्षेत्र अंतर्गत सौथरा-सहायल मार्ग किनारे 25 दिसंबर की सुबह पिंटू का शव पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी पीठ पर चोट के निशान और कमर में एक गोली लगी मिली थी। शुक्रवार को उसके शव का अंतिम संस्कार कन्नौज के मेंहदी घाट पर किया गया था।

ये था पूरा मामला

पिंटू कुमार उर्फ सतीश पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर थाना सहार ई-रिक्शा चलता था। बुधवार को घर से निकला था। वापस न आने पर उसके स्वजन उसे तलाश रहे थे। गुरुवार सुबह उसका शव पूर्वा बक्सापुर गांव के सामने सौथरा-सहायल मार्ग किनारे मिला था। एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि वारदात के 48 घंटे के अंदर दो आरोपित अभिषेक उर्फ दीपक कुमार और

गौरव कठेरिया निवासी सहार को शनिवार सुबह करीब सात बजे सबलपुर नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। थाना सहायल व एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम जांच में लगी थी।

पिंटू और पत्नी के बीच से पूर्व में संबंध आरोपितों के पास से तमंचा-कारतूस समेत दो मोबाइल फोन और एक बाइक मिली। पूछताछ में अभिषेक ने बताया कि उसकी शादी करीब ढाई साल पहले पिंटू ने करवाई थी। जो रिश्ते में दूर का साढ़ू लगता था। पिंटू व मेरी पत्नी के बीच शादी से पूर्व संबंध थे। विवाह के बार भी बातचीत उनके बीच होती थी। करीब आने की कोशिश पर पत्नी ने पिंटू के बारे में बताया। जिस पर समझाया गया लेकिन पिंटू नहीं माना। यह सब देख उसे हमेशा के लिए जिंदगी से हटाने का मन बना लिया।