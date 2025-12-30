एक साथ शराब पी फिर मजाक-मजाक में देसी तमंचे से चल गई गोली...पालिकाध्यक्ष का भतीजा हिरासत में

जागरण संवाददाता, औरैया। एक साथ शराब पीने के बाद मजाक-मजाक में देसी तमंचे से चली गोली नलकूप के सीने में जा लगी। खून से लथपथ हालत में उसे जिला अस्पताल में लाया गया। जहां से सौ शैया अस्पताल चिचौली रेफर कर दिया गया। जहां चिकित्सक ने मृत बता दिया। सोमवार रात करीब 9.30 बजे नगर पालिका इंटर कालेज परिसर स्थित नलकूप के कमरे में घटना हुई। आरोपित नगर पालिकाध्यक्ष अनूप गुप्ता के भतीजे को सदर कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया है। पीड़ित पक्ष से दर्ज कराए गए मुकदमे के आधार पर जांच की जा रही है।

मुहल्ला गोविंदनगर निवासी 23 वर्षीय किशन पुत्र अशोक गुप्ता नगर पालिका परिषद में नलकूप आपरेटर पद पर संविदा कर्मी था। रोज की तरह उसकी ड्यूटी नगर पालिका इंटर कालेज स्थित नलकूप पर थी। सूत्रों का कहना है कि नलकूप पर नगर पालिकाध्यक्ष का भतीजा मूलरूप से कुदरकोट थाना क्षेत्र के रुरुगंज गांव निवासी ओमजी गुप्ता शराब की पार्टी किशन के साथ करता था। ओमजी कुछ महीनों से कखावतू स्थित कांशीराम कालोनी में रहता था।

सोमवार की रात दोनों ने एक साथ पहले शराब पी। किसी प्रकार का दखल न हो, इसके लिए नलकूप के पंप कमरे में मौजूद एक कर्मचारी को उसे जाने को कह दिया। इसके बाद शराब पी और फिर साथ लिए तमंचे को दिखाने लगा। इसी बीच गोली चल गई और किशन के सीने में जा लगी। गोली चलने पर ओमजी के होश उड़ गए। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में लाया गया। जहां से चिचौली स्थित सौ शैया अस्पताल भेजा गया। चिकित्सक ने उसे मृत बता दिया।

इस बीच सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आरोपित को मौके से हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने बताया कि पालिकाध्यक्ष अनूप गुप्ता उसके फूफा हैं। रुरुगंज दूर होने से वह कांशीराम कालोनी में ही रहता था। अक्सर उसका नलकूप पर आना जाना था। रोज शराब पी जाती थी। एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि तमंचा समेत आरोपित को हिरासत में ले लिया गया है।