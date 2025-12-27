Language
    औरैया में लाल-नीली बत्ती लगी कार से डर का खेल, विजिलेंस अधिकारी बनकर रंगदारी वसूलने वाले दबोचे गए

    By Jitendra Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:03 PM (IST)

    औरैया के अछल्दा में पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो खुद को विजिलेंस अधिकारी बताकर ग्रामीणों को फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देते थे ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, अछल्दा (औरैया)। औरैया में दो युवक डर दिखाकर लोगों से रुपये वसूलते थे। कार में नीली लाल बत्ती लगाकर घूमते और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उन्होंने वसूली करते। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

    कार में लाल-नीली बत्ती लगा, सायरन बजाते हुए गांवों में घूम-घूमकर लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने शनिवार दोपहर 12.45 बजे तुर्कपुर बंबा पुलिया से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह ग्रामीणों को भय में लेकर रंगदारी वसूलते थे। 20 से अधिक लोगों से वसूली की। आरोपित को न्यायालय में पेश करने के बाद इटावा जेल भेजा गया।

     

    अछल्दा थाना क्षेत्र के तुर्कपुर बंबा पुलिया से फर्जी विजिलेंस के अधिकारी बनकर लोगों से वसूली करने वाले अमन उर्फ सोनू पुत्र संतोष कुमार और गुलशन पुत्र रामवरन निवासीगण अनुरुद्धापुर थाना कुदरकोट को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को कई दिनों से शिकायत मिल रही है कि गांव में लाल-नीली बत्ती लगी एक गाड़ी इधर से उधर घूमती रहती है।

     

    बिजली विभाग के विजिलेंस अधिकारी कभी बताकर लोगों को धमकाया जाता। बिजली चोरी करने की बात कहते मुकदमा लिखवाने की बात आरोपित कहते थे। तो कभी किसी विभाग के अधिकारी का हवाला देकर वसूली की जाती। इस पर थानाध्यक्ष पंकज मिश्रा टीम के साथ आरोपितों की तलाश में दबिश दे रहे थे। तभी पता लगा कि आरोपित तुर्कपुर गांव की ओर गए हैं। इस पर बंबा पुलिया पर घेरेबंदी की गई। वाहनों की चेकिंग के दौरान आरोपितों को रुकवाया गया।

     

    पूछताछ में पुलिस से आरोपित पीछा छुड़ाने लगे। संदेह होने पर उन्हें थाने लाया गया और पूछताछ की गई। सच पता लगने पर धोखाधड़ी व फर्जी अधिकारी बताकर लोगों से रंगदारी वसूलने के मामले में मुकदमा लिखते हुए कार्रवाई की गई। पंकज मिश्रा ने बताया कि आरोपितों ने कई लोगों को अपनी जाल में फंसाया। आरोपितों के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है।