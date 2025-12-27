औरैया में लाल-नीली बत्ती लगी कार से डर का खेल, विजिलेंस अधिकारी बनकर रंगदारी वसूलने वाले दबोचे गए

संवाद सूत्र, अछल्दा (औरैया)। औरैया में दो युवक डर दिखाकर लोगों से रुपये वसूलते थे। कार में नीली लाल बत्ती लगाकर घूमते और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उन्होंने वसूली करते। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

कार में लाल-नीली बत्ती लगा, सायरन बजाते हुए गांवों में घूम-घूमकर लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने शनिवार दोपहर 12.45 बजे तुर्कपुर बंबा पुलिया से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह ग्रामीणों को भय में लेकर रंगदारी वसूलते थे। 20 से अधिक लोगों से वसूली की। आरोपित को न्यायालय में पेश करने के बाद इटावा जेल भेजा गया।

अछल्दा थाना क्षेत्र के तुर्कपुर बंबा पुलिया से फर्जी विजिलेंस के अधिकारी बनकर लोगों से वसूली करने वाले अमन उर्फ सोनू पुत्र संतोष कुमार और गुलशन पुत्र रामवरन निवासीगण अनुरुद्धापुर थाना कुदरकोट को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को कई दिनों से शिकायत मिल रही है कि गांव में लाल-नीली बत्ती लगी एक गाड़ी इधर से उधर घूमती रहती है।

बिजली विभाग के विजिलेंस अधिकारी कभी बताकर लोगों को धमकाया जाता। बिजली चोरी करने की बात कहते मुकदमा लिखवाने की बात आरोपित कहते थे। तो कभी किसी विभाग के अधिकारी का हवाला देकर वसूली की जाती। इस पर थानाध्यक्ष पंकज मिश्रा टीम के साथ आरोपितों की तलाश में दबिश दे रहे थे। तभी पता लगा कि आरोपित तुर्कपुर गांव की ओर गए हैं। इस पर बंबा पुलिया पर घेरेबंदी की गई। वाहनों की चेकिंग के दौरान आरोपितों को रुकवाया गया।