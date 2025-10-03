ज्योतिबाफुले नगर के आदमपुर में एक विवाहिता का शव ससुराल में पंखे से लटका मिला। परिवार धान काटने खेत गया था। प्रेमवती की शादी इसी साल अप्रैल में हुई थी। पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे में पहुंची और शव को बरामद किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

संवाद सूत्र, आदमपुर। शादी के पांच महीने बाद विवाहिता का शव ससुराल में कमरे में फंदे पर लटका मिला। परिवार के लोग खेत पर धान की फसल की कटाई करने गए थे। थाना प्रभारी कुमरेश त्यागी ने बताया कि विवाहिता की मृत्यु के मामले में जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी।

आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव मुबारिजपुर निवासी प्रेमवती 20 वर्ष की शादी 16 अप्रैल 2025 को इसी थाना क्षेत्र के गांव शहवाजपुर ढोला निवासी हंसराज के साथ हुई थी। शुक्रवार दोपहर 11 बजे विवाहिता ने मकान का मुख्य गेट और कमरे की अंदर से कुंडी लगाकर फंदे पर लटक कर जान दे दी।