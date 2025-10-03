Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस सुरक्षा और ड्रोन की निगरानी में हुई जुमे की नमाज, बरेली में बवाल के बाद अलर्ट रहा प्रशासन

    By Asif Ali Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:18 PM (IST)

    अमरोहा में आई लव मोहम्मद मामले के बाद जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए मस्जिदों पर पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस अधीक्षक ने नगर क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया और फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। ड्रोन से भी निगरानी रखी गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    कड़ी सुरक्षा के बीच जिलेभर में जुमा की नमाज संपन्न। जागरण

    जागरण संवाददाता, अमरोहा । आइ लव मोहम्मद प्रकरण को लेकर बरेली में हुए बवाल के मद्देनजर शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। सुबह से ही सभी थाना प्रभारी क्षेत्र में गश्त करते रहे। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने भी नगर क्षेत्र में भ्रमण कर हालात का जायजा लिया। दोपहर बाद जिलेभर में जुमा की नमाज सकुशल संपन्न होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को सुबह से ही एसपी के निर्देश पर जिले के सभी थानों की पुलिस ने क्षेत्र में गश्त शुरु कर दी थी। सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। दोपहर 12 बजे से विभिन्न मस्जिदों में नमाज शुरु हुई। वहीं सभी सीओ उनके क्षेत्र में थाना प्रभारियों के साथ गश्त पर रहे। ड्रोन से भी निगरानी की गई। दोपहर तक जिले में सभी जगह जुमा की नमाज सकुशल संपन्न हो गई।

    कहीं नहीं हुआ विरोध प्रदर्शन

    कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। खुद एसपी अमित कुमार आनंद ने नगर क्षेत्र में एएसपी अखिलेश भदौरिया, सीओ शक्ति सिंह, प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर व स्वाट टीम के साथ नगर के मुख्य मार्गों, बाजारों, धार्मिक स्थलों, संवेदनशील स्थानों व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया।

    इस दौरान स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों एवं आमजन को आश्वस्त किया गया कि त्योहारों के अवसर पर पुलिस प्रशासन पूर्णत सतर्क एवं मुस्तैद है और किसी भी प्रकार की अराजकता, अशांति अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई अमल मे लाई जाएगी।

    लोगों से की ये अपील

    लोगों से अपील करते हुए कहा कि त्योहारों को आपसी सौहार्द, भाईचारे व शांति के साथ मनाया जाए। एसपी ने बताया कि जिलेभर में डायल-112 पीआरवी वाहनों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात कर त्वरित रिस्पांस सुनिश्चित किया गया।

    इसके अतिरिक्त थाना स्तर पर पुलिस बल द्वारा पैदल गश्त एवं सतत भ्रमण कर आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में पुलिस प्रशासन को सहयोग दें।