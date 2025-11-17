Language
    अमरोहा में श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय में एसवीयू ओयसिस स्पोर्ट्स मीट की धमाकेदार शुरुआत

    By Kunwar Pal Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:10 PM (IST)

    श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय के पांच दिवसीय वार्षिक खेल महाकुंभ एसवीयू ओयसिस 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। पहले दिन कबड्डी, भाला फेंक, गोला फेंक और 100 मीटर दौड़ में 1200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं, और खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसी योजनाएं युवाओं को प्रोत्साहित करती दिखीं।

    प्रति‍योगि‍ता का उद्घाटन करते अध‍िकारी

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। श्री वेक्टेश्वरा विश्वविद्यालय में पांच दिवसीय वार्षिक स्पोर्ट्स मीट एसवीयू ओयसिस का आयोजन किया गया। इस प्रतियोग‍िता में दो जनपदों की टीमों के करीब 1200 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। अमरोहा में पहले दिन सोमवार को कबड्डी, भाला फेंक, गोला फेंक व 100 मीटर दौड़ समेत विभिन्न खेल प्रतियोगताओं में एक दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अगले दौर में प्रवेश किया।

    सोमवार को खेल महाकुंभ वार्षिक स्पोर्टस मीट एसवीयू ओयसिस का शुभारंभ अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज एवं एशियाड चैम्पियन अनु तोमर, मुख्य अतिथि एसपी अमित कुमार आनन्द, प्रतिकुलाधिपति डा. राजीव त्यागी, डा. मधु चतुर्वेदी, एडीएम गरिमा सिंह, एसडीएम विभा श्रीवास्तव, युवा मोर्चा अध्यक्ष शुभम चैधरी, डा. पीयूष कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से स्पोर्टस मशाल जलाकर व मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन करके किया।

    इसके बाद विश्वविद्यालय व जनपद के अलग-अलग स्कूलों से आई दो दर्जन टीमों के 1200 से अधिक छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। इसके बाद दर्जनभर से अधिक खेल प्रतियोगिताएं शुरू कराई गई। संस्थापक सुधीर गिरि ने कहा कि खेल ही नहीं बल्कि जीवन की किसी भी स्पर्धा में हम कभी हारते नहीं है, जब हम किसी स्पर्धा में प्रतिभाग करते हैं तो, या तो हम जीतते है या फिर सीखते है कि हमारे प्रदर्शन में कहां कमी रह गई है। इसलिए युवा विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभाग अवश्य करें।

    प्रतिकुलाधिपति डा. राजीव त्यागी ने कहा कि फिट इंडिया खेलो इंडिया जैसी शानदार योजनाओं से आज भारतीय खिलाड़ी विश्व स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एसवीयू ओयसिस के पहले दिन कबड्डी, भालाफेंक, गोलाफेंक, 100 मीटर दौड़ समेत एक दर्जन प्रतिभागियों में विजेताओ ने अगले दौर में प्रवेश किया। कहा कि पांच दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुम्भ में शनिवार को समापन पर विजेता टीम व खिलाड़ियों को संस्थान की ओर से ट्राफी, मेडल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जायेगा।

    मुख्य अतिथि एसपी ने कहा कि खेलों से न सिर्फ व्यक्तिगत शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण का भी सशक्त जरिया है। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज अनु तोमर ने कहा कि लड़कों के साथ-साथ देश की बेटियों ने भी आज विभिन्न प्रतिस्र्पाधाओें जैसे क्रिकेट में विश्व कप जीतकर भारत का सर ऊंचा किया है। इस अवसर पर संयोजक डा. नीतू पंवार, डा. सुमन कुमारी, डा. ऐना ऐरिक ब्राउन, डा. राजवर्द्धन, डा. ओमप्रकाश गोसाई, डा. अश्विन सक्सेना, डा. एसके श्रीवास्तव, डा. योगेश्वर शर्मा, डा. थामस, डा. मोहित शर्मा, डा. स्नेहलता, डा. शिल्पा रैना, डा. आसिया, डा. सहर्ष, डा. आकाश, डा. आशुतोष, डा. रीना जोशी, डा. ज्योति आदि मौजूद रहे।

