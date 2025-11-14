पांच दिवसीय राष्ट्रीय वालीबाल प्रतियोगिता: आज फाइनल मुकाबले, जानें कैसे बनीं सेमीफाइनल टीमें

जागरण संवाददाता, बरेली। राष्ट्रीय विद्यालयी वालीबाल प्रतियोगिता का आयोजन पीएम श्री राजकीय इंटर कालेज में चल रहा है। शुक्रवार को प्री क्वार्टर व क्वार्टर फाइनल के रूप में निर्णायक मुकाबले खेले गए। ऐसे में अब शनिवार को सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसी के साथ पांच दिवसीय प्रतियोगिता का समापन हो जाएगा।

वहीं पहले ही मुकाबले से बाहर हो चुकी टीमों को प्रतिभागिता के लिए शु्क्रवार को दिन भर सम्मानित करने का सिलसिला चला। सभी खिलाड़ियों को आयोजन समिति की ओर से एक वालीबाल, एक बैग, ट्रैक शूट आदि वितरित किया गया। अब फाइनल मुकाबले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

राष्ट्रीय वालीबाल प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल के मुकाबले शु्क्रवार की देर शाम को खेले गए। बालिका वर्ग में बीते वर्ष की चैंपियन पश्चिम बंगाल की टीम ने हरियाणा को 3-2 के स्कोर से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। केरल ने पुडुचेरी को 3:0 के अंतर से हराया। हिमांचल प्रदेश ने 3-0 के स्कोर से आसाम को तो राजस्थान की बालिका टीम ने विद्या भारती को 3-1 के स्कोर से पराजित किया।

बालक वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को 3-1 के अंतर से हराया। मणिपुर ने राजस्थान को 3-0 के स्कोर से हराया। उत्तराखंड ने हरियाणा को 3-1 तो सीबीएसई ने पंजाब को 3-2 के स्कोर से पराजित किया। ऐसे मेें अब शनिवार को खिताबी भिड़ंत होगी। इससे पहले बालक वर्ग में मणिपुर, सीबीएसई, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है।

बालिका वर्ग में पश्चिम बंगाल, केरल, हिमांचल प्रदेश, राजस्थान की टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई है। इस अवसर पर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक राकेश कुमार, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक मुन्ने अली, जिला विद्यालय निरीक्षक डा. अजीत कुमार, जीआइसी के प्रधानाचार्य ओपी राय, संयोजक नईम अहमद, विकास शर्मा आदि मौजूद रहे।

प्री क्वार्टर फाइनल में धूप में जूझे खिलाड़ी वालीवाल प्रतियोगिता में शुक्रवार की शुरुआत प्री क्वार्टर मुकाबलों से हुई। इसमें जीतने के लिए खिलाड़ियोें ने तेज धूप के बाद भी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। एक-एक अंक से आगे पीछे होकर खिलाड़ियों ने मैच जीत लिए या फिर गंवा दिए। बालिका वर्ग में पश्चिम बंगाल ने पंजाब को हराया।

इसके बाद हरियाणा ने कर्नाटक, केरल ने गुजरात, पुडुचेरी ने छत्तीसगढ़, हिमांचल प्रदेश ने केवीएस, असम ने दिल्ली, विद्या भारती ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान ने मिजोरम को पराजित किया। बालक वर्ग में मणिपुर ने हिमांचल प्रदेश, राजस्थान ने छत्तीसगढ़, सीबीएसई ने आंध्रप्रदेश, पंजाब ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु, गुजरात ने महाराष्ट्र, हरियाणा ने असम, उत्तराखंड ने केवीएस को पराजित किया।