    फोन पर आए Link को ओपन करने की गलती कर बैठा युवक, फ‍िर हुआ ऐसा क‍ि पैरों तले खिसक गई जमीन

    By Saurav Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:35 PM (IST)

    मंडी धनौरा के ग्राम मोहम्मदपुर लोहार्रा निवासी मनोज कुमार साइबर ठगी का शिकार हुए। उनके फोन पर एक लिंक भेजकर अपराधियों ने बैंक खाते से चार लाख रुपये निकाल लिए। यह रकम कई ट्रांजेक्शन के जरिये निकाली गई। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार साइबर ठगों ने लिंक भेजकर यह धोखाधड़ी की।

    फोन पर आए ल‍िंक को ओपन करने की गलती कर बैठा युवक।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। ग्राम मोहम्मदपुर लोहार्रा निवासी मनोज कुमार साइबर अपराधियों का शिकार हो गया। ठगों ने उनके मोबाइल फोन पर एक लिंक भेजकर बैंक खाते से चार लाख रुपये निकाल लिए। यह रकम अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए उड़ाई गई। घटना का पता चलने पर पीड़ित के होश उड़ गए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि नौ और दस सितंबर को उनके बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 99-99 हजार रुपये निकाल लिए। इसके बाद बारह सितंबर को फिर से 98 हजार की रकम खाते से कट गई। पीड़ित ने बताया कि बहजोई (संभल) स्थित बैंक के उनके दूसरे खाते से भी साइबर अपराधियों ने 99 हजार रुपये व 13,500 रुपये ट्रांसफर कर लिए। कुल मिलाकर अपराधियों ने लगभग चार लाख रुपये की रकम पर हाथ साफ कर दिया।

    पीड़ित ने जैसे ही अपने खातों की जानकारी चेक की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने थाने पहुंचकर पूरी घटना की तहरीर दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र कुमार ने बताया कि मोबाइल फोन पर लिंक भेज कर साइबर ठगी हुई है। शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है मामले की जांच की जा रही है।

