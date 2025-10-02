फोन पर आए Link को ओपन करने की गलती कर बैठा युवक, फिर हुआ ऐसा कि पैरों तले खिसक गई जमीन
मंडी धनौरा के ग्राम मोहम्मदपुर लोहार्रा निवासी मनोज कुमार साइबर ठगी का शिकार हुए। उनके फोन पर एक लिंक भेजकर अपराधियों ने बैंक खाते से चार लाख रुपये निकाल लिए। यह रकम कई ट्रांजेक्शन के जरिये निकाली गई। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार साइबर ठगों ने लिंक भेजकर यह धोखाधड़ी की।
संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। ग्राम मोहम्मदपुर लोहार्रा निवासी मनोज कुमार साइबर अपराधियों का शिकार हो गया। ठगों ने उनके मोबाइल फोन पर एक लिंक भेजकर बैंक खाते से चार लाख रुपये निकाल लिए। यह रकम अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए उड़ाई गई। घटना का पता चलने पर पीड़ित के होश उड़ गए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।