संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। ग्राम मोहम्मदपुर लोहार्रा निवासी मनोज कुमार साइबर अपराधियों का शिकार हो गया। ठगों ने उनके मोबाइल फोन पर एक लिंक भेजकर बैंक खाते से चार लाख रुपये निकाल लिए। यह रकम अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए उड़ाई गई। घटना का पता चलने पर पीड़ित के होश उड़ गए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि नौ और दस सितंबर को उनके बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 99-99 हजार रुपये निकाल लिए। इसके बाद बारह सितंबर को फिर से 98 हजार की रकम खाते से कट गई। पीड़ित ने बताया कि बहजोई (संभल) स्थित बैंक के उनके दूसरे खाते से भी साइबर अपराधियों ने 99 हजार रुपये व 13,500 रुपये ट्रांसफर कर लिए। कुल मिलाकर अपराधियों ने लगभग चार लाख रुपये की रकम पर हाथ साफ कर दिया।