छोटे से विवाद के बाद बड़े भाई की ली थी जान, पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा

ज्योतिबाफुले नगर के नौगावां सादात में छोटे भाई से विवाद के बाद तीन दोस्तों ने आकाश नामक युवक की पिटाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक किशोर फरार है। रामलीला के दौरान हुए झगड़े के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, नौगावां सादात। छोटे भाई से हुए विवाद के बाद तीन दोस्तों ने उसके बड़े भाई आकाश के साथ मारपीट की थी। उपचार के दौरान आकाश की मौत हो गई थी। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि तीसरा बाल अपचारी फरार है।

थाना क्षेत्र के गांव बीवड़ा कलां में 12 सितंबर की रात को सोमपाल सिंह के बेटे आकाश को कुछ युवकों ने बेरहमी के साथ पीटा था। उपचार के दौरान तीन दिन बाद आकाश की मेरठ में मौत हो गई थी। तीन भाइयों में सबसे बड़े आकाश झांसी में शादी समारोह में डेकोरेशन का काम करते थे। वह 10 सितंबर को ही झांसी से घर लौटे थे तथा 12 सितंबर की रात गांव में चल रही रामलीला देखने गए थे, जहां पर उनके साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने इस मामले में तीन अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की थी।