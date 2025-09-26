Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छोटे से विवाद के बाद बड़े भाई की ली थी जान, पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:38 PM (IST)

    ज्योतिबाफुले नगर के नौगावां सादात में छोटे भाई से विवाद के बाद तीन दोस्तों ने आकाश नामक युवक की पिटाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक किशोर फरार है। रामलीला के दौरान हुए झगड़े के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    छोटे से विवाद के बाद बड़े भाई की ली थी जान, गिरफ्तार।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, नौगावां सादात। छोटे भाई से हुए विवाद के बाद तीन दोस्तों ने उसके बड़े भाई आकाश के साथ मारपीट की थी। उपचार के दौरान आकाश की मौत हो गई थी। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि तीसरा बाल अपचारी फरार है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना क्षेत्र के गांव बीवड़ा कलां में 12 सितंबर की रात को सोमपाल सिंह के बेटे आकाश को कुछ युवकों ने बेरहमी के साथ पीटा था। उपचार के दौरान तीन दिन बाद आकाश की मेरठ में मौत हो गई थी। तीन भाइयों में सबसे बड़े आकाश झांसी में शादी समारोह में डेकोरेशन का काम करते थे। वह 10 सितंबर को ही झांसी से घर लौटे थे तथा 12 सितंबर की रात गांव में चल रही रामलीला देखने गए थे, जहां पर उनके साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने इस मामले में तीन अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की थी।

    गुरुवार को थाना पुलिस ने इस मामले में गांव के ही दो युवकों सोवीर सिंह व नीटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि इस घटना में तीसरा आरोपित बाल अपचारी है तथा वह फरार है। बताया कि 10 सितंबर की रात को सोवीर, नीटू व बाल अपचारी का विवाद रामलीला मंचन देखने के दौरान आकाश के छोटे भाई से हो गया था। उसका बदला लेने के लिए तीनों ने मिलकर आकाश के साथ मारपीट की थी।

    यह भी पढ़ें- 'I Love Mohammed' को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट, मुरादाबाद में जुमे की नमाज के दौरान जामा मस्जिद पहुंचे SSP