'I Love Mohammed' को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट, मुरादाबाद में जुमे की नमाज के दौरान जामा मस्जिद पहुंचे SSP

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले में आइ लव प्रकरण को लेकर जुलूस निकालने का इनपुट मिलने के बाद जिले की पुलिस अलर्ट पर रही। हालांकि कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। जिलाधिकारी अनुज सिंह एसएसपी सतपाल अंतिल जामा मस्जिद पर पहुंचे।

इसके अलावा पुलिस जुमे की नमाज के दौरान सभी मस्जिदों के बाहर तैनात रही। पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया। साथ ही लोगों से वार्ता की। ड्रोन से निगरानी की गई।

अमरोहा में आई लव मोहम्मद को लेकर सतर्क रही पुलिस

अमरोहा में देशभर में चल रहे आई लव मोहम्मद प्रकरण को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जिलेभर में सतर्कता बरती गई। हालांकि कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन पुलिस जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर तैनात रही।