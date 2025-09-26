'I Love Mohammed' को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट, मुरादाबाद में जुमे की नमाज के दौरान जामा मस्जिद पहुंचे SSP
मुरादाबाद जिले में आई लव प्रकरण को लेकर संभावित जुलूस के मद्देनजर पुलिस सतर्क रही लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। जिलाधिकारी और एसएसपी ने जामा मस्जिद का दौरा किया जबकि पुलिस जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर तैनात रही। अमरोहा में भी पुलिस ने सतर्कता बरती और मस्जिदों के बाहर तैनाती की। दोनों जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च किया गया
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले में आइ लव प्रकरण को लेकर जुलूस निकालने का इनपुट मिलने के बाद जिले की पुलिस अलर्ट पर रही। हालांकि कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। जिलाधिकारी अनुज सिंह एसएसपी सतपाल अंतिल जामा मस्जिद पर पहुंचे।
इसके अलावा पुलिस जुमे की नमाज के दौरान सभी मस्जिदों के बाहर तैनात रही। पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया। साथ ही लोगों से वार्ता की। ड्रोन से निगरानी की गई।
अमरोहा में आई लव मोहम्मद को लेकर सतर्क रही पुलिस
अमरोहा में देशभर में चल रहे आई लव मोहम्मद प्रकरण को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जिलेभर में सतर्कता बरती गई। हालांकि कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन पुलिस जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर तैनात रही।
इससे पहले अमरोहा, नौगावां सादात, जोया, गजरौला, मंडी धनौरा व हसनपुर में पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया। साथ ही लोगों से वार्ता की। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि इस प्रकरण को लेकर पूरी सतर्कता बरती गई है। जिलेभर में कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।