    Saurabh Murder Case: जांच की कब्र में दफन सौरभ हत्याकांड, परिवार करेगा विधानसभा पर आत्मदाह

    By Saurav Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:59 AM (IST)

    गजरौला में सौरभ नामक युवक की हत्या के 34 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पिता रामवीर ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। मृतक के ताऊ की तहरीर पर अनित के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस जांच कर रही है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है जिससे परिवार निराश है।

    मृतक सौरभ राजपूत, हत्‍यारोपित उसकी पत्नी मुस्‍कान। जागरण

    जागरण संवाददाता, गजरौला। इकलौते पुत्र सौरभ की हत्या के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। 34 दिन बीत जाने के बाद भी न तो हत्यारोपित की गिरफ्तारी हुई है और न ही पीड़ित परिवार को न्याय की कोई उम्मीद नजर आ रही है।

    इस स्थिति से निराश होकर सौरभ के पिता रामवीर ने विधानसभा पर आत्मदाह की चेतावनी दी है और पुलिस महानिदेशक को पत्र भी लिखा है। रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव हाफिजपुर निवासी 22 वर्षीय सौरभ पुत्र रामवीर दूध कारोबार के साथ बीकाम तृतीय वर्ष का छात्र था।

    18 अगस्त को गजरौला में एलईडी खरीदने आया था। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। शाम को परिवार ने उससे फोन पर बात की। लेकिन रात में वह घायल अवस्था में पुलिया के पास मिला। उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त थी। परिवार ने उसे मुरादाबाद के प्राइवेट अस्पताल में ले जाया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

    मामले में ताऊ कावेंद्र की तहरीर पर गांव के अनित के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों के बीच थाने में झूठी शिकायत को लेकर रंजिश थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौरभ की मौत गला दबाने से होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें एक संदिग्ध कार और बाइक दिखाई दी थी।

    प्रकरण को 34 दिन बीत गए हैं। लेकिन अभी तक न तो पुलिस को कोई सुराग मिला है और न ही हत्यारोपित की गिरफ्तारी हुई है। सौरभ के पिता रामवीर सिंह ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर परिवार के साथ विधानसभा पर आत्मदाह करने की धमकी दी है। क्योंकि उन्हें हर जगह से निराशा मिली है।

    सौरभ हत्याकांड में पुलिस पूरी गहनता के साथ जांच कर रही है। हत्यारोपित फरार है। उसे पकड़ने के लिए भी प्रयासरत हैं। जल्द अगली कार्रवाई की जाएगी। -अंजली कटारिया, सीओ, गजरौला।