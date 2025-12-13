सऊदी अरब में निकाह, बिना वीजा ससुराल आई बांग्लादेश की दुल्हन... मुंह दिखाई पड़ी भारी; भारत में बसने की पूरी तैयारी

नवीन वर्मा, जागरण मंडी धनौरा। ऐसा नहीं है कि रीना व राशिद किसी भी देश में आने-जाने व वहां ठहरने के नियमों के बारे में नहीं जानते। चूंकि दोनों लंबे समय से सऊदी अरब में रह रहे थे तथा वहीं पर दोनों ने निकाह किया था। बावजूद इसके दोनों ने नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होने का गलत तरीका चुना।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके पीछे परिवार में दूसरी दुल्हन की मुंह दिखाई करने की लालसा भी उन्हें मंडी धनौरा तक खींच लाई। चर्चा तो यहां तक है कि रीना अब स्थायी रूप से मंडी धनौरा में रहने की तैयारी कर बांग्लादेश से पति के साथ आई थी। बताया जा रहा है कि परिवार के ही किसी व्यक्ति ने रीना के बांग्लादेशी होने की जानकारी भी गुप्त रूप से पुलिस तक पहुंचाई थी।

नियम जानते हुए भी दोनों ने नहीं किया पालन शहर के मोहल्ला कटरा निवासी मुन्ने का पुत्र राशिद सऊदी अरब के आदम शहर स्थित एक अस्पताल में वर्ष 2017 से नौकरी कर रहा था। वहां बांग्लादेश की रहने वाली रीना खातून से आंखें चार हुई। नौकरी के दौरान राशिद ने बांग्लादेशी रीना से निकाह कर लिया था। उस समय यह बात राशिद ने घरवालों से छिपाई थी। क्योंकि राशिद पहले से शादीशुदा था।

हालांकि बाद में राशिद ने दूसरी शादी के बारे में स्वजन को बता दिया था। पति की शादी के बारे में जानकारी मिलने पर उसकी पहली पत्नी शाहिस्ता, जिससे दो बच्चे हैं, दूसरी शादी से बेहद नाराज रहने लगी। वह एक बार मायके भी चली गई थी। हालांकि बाद में वह पति के घर लौट आई थी। परंतु घर में इसी बात को लेकर अक्सर तकरार होती थी।

शाहिस्ता ने कबूल की पति की दूसरी शादी हालांकि अब घर में कोई विरोध नहीं था तथा शाहिस्ता भी पति की दूसरी शादी को कबूल कर चुकी थी।बताते हैं कि इसी बीच राशिद के परिवार विशेष रूप से उसकी मां शबाना ने दुल्हन को घर लाने की इच्छा जताई थी। ताकि उसकी मुंह दिखाई की जा सके। इसी बीत परिवार के ही किसी व्यक्ति ने रीना के बांग्लादेशी होने की गुप्त रूप से पुलिस को जानकारी दे दी थी। जिससे सारा राज खुलकर सामने आ गया। नगर में दिनभर शुक्रवार को भी इसी की चर्चा होती रही।





स्थायी रूप से भारत में बसने की तैयारी से आई थी रीना

बगैर वीजा या स्थानीय प्रशासन को जानकारी दिए बगैर किसी दूसरे देश में ठहरना अवैध होता है, यह बात रीना व राशिद दोनों जानते थे। परंतु उन्होंने इसका पालन नहीं किया। शार्टकट अपना पर नियमों का उल्लंघन कर बैठे। पूछताछ के दौरान रीना व राशिद ने यह स्वीकार किया है कि परिवार में सबकुछ ठीक होने पर ही वह मंडी धनौरा आए थे। यह भी कबूल किया कि उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए था। वहीं सूत्र बताते हैं कि दोनों ने यह भी स्वीकार किया है कि रीना अब यहां स्थायी रूप से रहने के इरादे से आई थी।



यूट्यूबर भी है रीना बेगम रीना बेगम यूट्यूबर भी है। यूट्यूब पर उसका अकाउंट है। बांग्लादेश से नेपाल को जाते समय एयरपोर्ट पर रीना ने तीन वीडियो भी बना कर अकाउंट पर पोस्ट की थीं। एक में वह बोर्डिंग पास लेकर जाती दिख रही है तो दूसरी में हवाई जहाज के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाती दिख रही है। जबकि तीसरी वीडियो हवाई जहाज के अंदर की है। जिसमें वह बाय−बाय बांग्लादेश बोल रही है। इसके साथ ही रीना मंडी धनौरा में रहकर भी वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करती रही है। मोबाइल पर उसके अकाउंट की जांच में सौ से अधिक वीडियो मिले हैं। जिसमें कई सऊदी अरब, बांग्लादेश, नेपाल व मंडी धनौरा के हैं। राशिद भी उसके साथ है।