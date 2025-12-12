सऊदी अरब में निकाह कर अमरोहा पहुंची बांग्लादेशी दुल्हन, पूछताछ में नहीं मिला वीजा, और फिर...
सऊदी अरब में सात साल पहले प्रेम और छह साल पहले निकाह के बाद डेढ़ माह पहले बिना वीजा नेपाल होते हुए अमरोहा पहुंची बांग्लादेशी दुल्हन रीना बेगम क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमरोहा। सऊदी अरब में सात साल पहले प्यार...फिर छह साल पूर्व निकाह। डेढ़ माह पहले बिना वीजा के नेपाल की राह से अमरोहा पहुंचना...। कहानी भले ही फिल्मी लगे, पर सच है। बांग्लादेशी दुल्हन की जानकारी मंडी धनौरा थाने तक पहुंची तो हलचल मच गई। पुलिस व खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो उठीं। रीना बेगम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई।
उसके पास ढाका (बांग्लादेश) का पासपोर्ट तो मिला, लेकिन भारत आने व यहां रहने का वीजा नहीं था। पुलिस ने रीना का फोन कब्जे में ले लिया। देर रात तक पुलिस व खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोग रीना, राशिद व स्वजन से पूछताछ करते रहे। वहीं, दारोगा रवि कुमार की तहरीर पर विदेशी अधिनियम की धारा-14 के तहत पर रीना के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई।
10 साल पहले राशिद गया सऊदी अरब
मुहल्ला कटरा निवासी मोहम्मद राशिद का निकाह 16 साल पहले शाइस्ता से हुआ। 10 साल पहले राशिद सऊदी अरब गया। वहां एक अस्पताल में नौकरी करने लगा। सात साल पहले अस्पताल में ही रीना बेगम से उसकी मुलाकात हुई। दोनों ने छह साल पहले निकाह कर लिया और सऊदी अरब में साथ रहने लगे। डेढ़ माह पहले राशिद अपनी दूसरी पत्नी रीना को मंडी धनौरा लाया।
बताया कि दोनों सऊदी अरब से पहले नेपाल और बस के माध्यम से दिल्ली होते हुए मंडी धनौरा पहुंचे। गुरुवार को किसी ने रीना के बांग्लादेशी होने के बारे में पुलिस को सूचना दे दी। प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र सिंह राशिद के घर पहुंचे और रीना को हिरासत में लेकर थाने ले आए।
एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि बांग्लादेशी रीना बेगम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वह सऊदी अरब से पति राशिद के साथ नेपाल के रास्ते यहां पहुंची है। मामले की जांच की जा रही है।
